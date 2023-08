“Estate in diretta”, Nunzia De Girolamo gela Gianluca Semprini: “Dovresti stare fermo”

0 SHARES Condividi Tweet

L’ultima puntata di “Estate in diretta“, trasmessa ieri, martedì 29 agosto, ha offerto al pubblico un momento particolarmente divertente e imprevisto. In apertura di puntata, mentre i due conduttori, Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, anticipavano le notizie del giorno, tra cui l’insolito avvistamento di un’orsa in Abruzzo, la De Girolamo ha colto l’occasione per fare una battuta al collega Semprini: “Hai mai avuto a che fare con un orso? Cosa faresti in un incontro del genere?”. Alla risposta di Semprini, che ha esposto i suoi sentimenti di “rispetto e paura”: “Sarei colto da un misto di rispetto e paura”, la De Girolamo ha scherzosamente consigliato di “stare fermo”, proprio come hanno fatto i cittadini di San Sebastiano dei Marsi di fronte all’animale: “Ecco, dovresti stare fermo esattamente come hanno fatto i cittadini in Abruzzo a San Sebastiano dei Marsi”..

L’evento dell’orsa in Abruzzo

Il curioso episodio dell’orsa avvenuto in Abruzzo ha visto l’animale attraversare la strada con i suoi cuccioli, mentre gli abitanti rimanevano fermi in attesa che la famiglia orsina proseguisse il suo cammino nel bosco. Questo episodio ha portato De Girolamo a fare una riflessione leggera e scherzosa sull’incontro di animali selvatici nelle nostre strade, dicendo: “Immagina di camminare e anziché incontrare me, ti imbatti in un orso o un cinghiale. Come sono cambiate le cose!”.

Messaggio toccante di Nunzia De Girolamo Al di là degli scherzi in studio, Nunzia De Girolamo ha recentemente utilizzato i suoi canali di comunicazione per toccare temi seri e sensibili. In seguito al tragico episodio dello avvenuto a Palermo, che ha generato molte polemiche e solidarietà verso la vittima, la De Girolamo ha pubblicato su Instagram il messaggio che aveva precedentemente condiviso in diretta TV. Con passione, ha sottolineato il potere e la responsabilità dei media nel promuovere il cambiamento culturale, definendo la televisione un “megafono” attraverso cui è possibile lottare per un mondo migliore