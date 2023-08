Giorgia Meloni, il compagno Andrea Giambruno una furia sui social: “La dovete smettere “

0 SHARES Condividi Tweet

Il nome di Andrea Giambruno è balzato ai vertici dei trending topic sui social, ma non per ragioni positive. Il giornalista, durante il suo segmento a “TG4 Diario del Giorno“, ha commentato gli incidenti di Palermo e Caivano, focalizzandosi sulla violenza subita dalle giovani vittime. Se da una parte ha chiaramente condannato gli aggressori definendoli “bestie”, dall’altra ha affermato che chi decide di bere e ubriacarsi dovrebbe essere consapevole dei rischi connessi. Questo ha scatenato un’ondata di indignazione e critiche, soprattutto online, coinvolgendo anche diversi esponenti politici.

La replica di Giambruno

In risposta alle accuse, Giambruno ha espresso il suo stupore per l’entità della polemica. Sottolineando il suo impegno e quello del suo team, ha ribadito di non aver in alcun modo giustificato la violenza. Ha sottolineato l’uso di parole come “abominevole” per descrivere l’atto e ha confermato la sua condanna verso gli autori dell’atto.

A coloro che hanno distorto le sue parole, ha dichiarato: “Stanno agendo o in malafede o non hanno compreso appieno il mio messaggio“. Ha poi invitato chiunque avesse dubbi a rivedere l’intera puntata del suo programma, per avere un quadro chiaro della situazione. Infine, ha sottolineato l’importanza di proteggere l’integrità del suo lavoro e dell’azienda che lo ospita, oltre a chiedere una fine alle polemiche inutili: “Faccio questa precisazione a titolo personale e per il mio gruppo di lavoro, ospitato da un’azienda. Nelle ultime ore sta impazzando una polemica del tutto surreale. Lo faccio quasi con il sorriso. Nessuno ha giustificato l’atto. Anzi sono stati utilizzati termini molto precisi, come ‘abominevole’ per l’atto e sono state definite ‘bestie’ gli autori dell’atto.

E poi ha continuato: “Tutti coloro che hanno utilizzato in maniera strumentale e fuorviante quello che ho detto, lo stanno facendo o perché in malafede o perché hanno seri problemi di comprendonio. Tutti coloro che vanno a ruota, consiglio loro di seguire la puntata di Diario del Giorno e di interpretare in maniera corretta quanto da me detto.

Questo non lo faccio non solo a titolo personale, ma lo faccio anche a tutela di un’azienda, di un direttore e di un gruppo di lavoro che mi supporta”.

Gianbruno: “La politica ha cose ben più importanti a cui pensare”

Giambruno ha fatto notare che ci sono questioni più urgenti e rilevanti di cui la politica dovrebbe occuparsi, piuttosto che concentrarsi su uno spazio giornalistico: “Quindi mettiamo fine a tali polemiche perché stiamo rasentando il ridicolo. La politica credo che abbia cose ben più interessanti da fare, che non quelle di occuparsi di uno spazio giornalistico”.