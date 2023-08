Amanda Lear non si trattiene contro le colleghe, prima fa i nomi e poi dice: “Come si sono ridotte, io non mi ridicolizzo come loro”

0 SHARES Condividi Tweet

Amanda Lear è una figura iconica nel panorama musicale e televisivo. Conosciuta per il suo stile inconfondibile e la sua schiettezza, non ha mai avuto timore di esprimere le proprie opinioni, anche quando queste potrebbero scatenare polemiche. Recentemente, in un’intervista rilasciata al noto settimanale “Chi”, ha condiviso alcune riflessioni riguardo a colleghi e trend nel mondo dello spettacolo. Queste parole, infatti, non passano inosservate, soprattutto quando toccano artisti dal calibro internazionale come Madonna e Britney Spears. La sua analisi, seppur controversa, mostra un profondo legame con il mondo dell’arte e una comprensione della direzione in cui si sta muovendo l’industria musicale.

Secondo la cantante di “Queen of Chinatown“, certe icone stanno perdendo la loro essenza, trasformandosi in personaggi quasi caricaturali. Nonostante ciò, la Lear non si ferma alla semplice critica: attraverso le sue parole emerge anche una profonda passione per la musica e un desiderio di vederla prosperare in maniera autentica.

Amanda Lear e il suo amore incondizionato per gli animali

Oltre alla musica e al mondo dello spettacolo, Amanda Lear ha mostrato un lato tenero e personale dell’intervista, condividendo storie sulla sua vita privata e il suo amore per gli animali. La recente adozione di un gattino, chiamato Sissy, mostra un lato diverso dell’artista, lontano dalle luci della ribalta. La perdita della sua precedente compagna felina ha evidentemente toccato il suo cuore, dimostrando che dietro la figura pubblica c’è una persona con emozioni e sentimenti profondi.

Di Patty Pravo che parla ai gabbiani e della Lambertucci che comunica con i gatti, Amanda Lear ha detto: “Se ci parlo? Con il gatto? Mica sono la Lambertucci! Patty Pravo dice di parlare con i gabbiani? Vabbè, ma lei parla anche con i sassi. Certo che in Italia ne avete di personaggi strani, eh? Poi ha visto Britney Spears e Madonna come son ridotte? Questo lavoro logora”.

Critiche, polemiche e l’immancabile risposta dei fan

Quando una figura di spicco come Amanda Lear esprime opinioni forti su star come Madonna, è inevitabile che scoppino polemiche. Nel 2021, aveva già sollevato parecchie sopracciglia con le sue parole sulla “ridicolizzazione” della Ciccone. Tali affermazioni non sono passate inosservate, soprattutto tra i fedeli fan di Madonna, che non hanno esitato a difendere la loro icona.

Tuttavia, Amanda Lear, con la sua lunga carriera e il suo spiccato senso critico, ha sempre ribadito di voler esprimere liberamente le proprie opinioni. Che si tratti di amori passati, di tendenze musicali o della direzione in cui si muovono alcune star, Lear rimane una voce autentica nel panorama dello spettacolo.