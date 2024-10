Meloni sui temi caldi, “Senza superbonus avremmo aumentato le pensioni minime di 20 mia euro per ciascun pensionato”

0 Condivisioni Facebook Twitter

La Premier Giorgia Meloni affronta questioni attuali durante un’intervista con Tommaso Cerno alla festa degli 80 anni de “Il Tempo”, esprimendo la sua posizione su Manovra, migranti e la vicenda Spano-Giuli.

Il caso Spano-Giuli

La Premier ha chiarito di non aver avuto contatti diretti con Alessandro Giuli riguardo alle dimissioni di Alessandro Spano, sottolineando che non comprende perché il conflitto di interessi al Maxxi emerga solo ora. “Se lavori con quelli di destra diventa tutto più complicato, ci sono due pesi e due misure,” ha dichiarato Meloni, facendo riferimento alla situazione che coinvolge la precedente gestione del Maxxi sotto Giovanna Melandri.

Il tema migranti: accordo Italia-Albania

Un altro argomento affrontato è quello dei migranti e del protocollo con l’Albania. Meloni ha ribadito la sua determinazione a portare avanti l’accordo, nonostante le opposizioni politiche, spiegando: “Non consentirò che una soluzione che abbiamo individuato nel pieno rispetto del diritto italiano ed europeo venga smontata.” La Premier si è dichiarata convinta che gli ostacoli incontrati verranno superati.

La Manovra e le priorità del governo

Meloni ha discusso anche della nuova Manovra economica, che prevede un contributo di 1000 euro per i nuovi nati, finanziato togliendo la detrazione per i figli a carico sopra i 30 anni. La Premier ha affermato che la Manovra punta su lavoro, salari, famiglia e sanità, senza aumentare le tasse. Ha inoltre criticato il Superbonus, evidenziando che con i 38 miliardi destinati a coprire le spese del 2025, il governo avrebbe potuto aumentare le pensioni minime di 20.000 euro per ciascun pensionato.

La mail del magistrato Patarnello

Meloni ha infine commentato la mail del magistrato Marco Patarnello, precisando di non aver mai parlato di complotto, ma di aver notato una certa indifferenza verso la volontà popolare: “Se il popolo non capisce, andranno corrette le scelte del popolo.”