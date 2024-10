Nuovo flirt di Francesco Totti, la reazione dell’ex capitano della Roma alla notizia

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una notizia sconvolge il pomeriggio di Francesco Totti allo stadio di Trastevere, alimentata da voci su un presunto flirt con la giornalista Marialuisa Jacobelli.

Un pomeriggio di normalità rovinato

Francesco Totti sperava di trascorrere un tranquillo pomeriggio familiare allo stadio di Trastevere, dove il figlio Cristian, giocatore dell’Olbia, avrebbe affrontato una squadra della Capitale.

Con lui c’erano la figlia più piccola, Isabel, e l’amico storico Giancarlo Pantano, immersi in una cornice di affetto da parte di numerosi bambini presenti. Anche Ilary Blasi ha assistito all’incontro, seppur a distanza dall’ex marito, sotto la pioggia per un’ora e mezza, in compagnia della figlia maggiore Chanel e dei suoi genitori.

La rivelazione su Totti e Marialuisa Jacobelli

La tranquillità della giornata è stata improvvisamente rovinata da una notizia lanciata dal settimanale “Gente”, riguardante un presunto flirt tra Totti e la giornalista Marialuisa Jacobelli.

L’ex capitano della Roma non si aspettava che la sua serenità sarebbe stata interrotta proprio in quei momenti. La notizia è diventata rapidamente virale sui social, con il cognome della Jacobelli che è schizzato in cima alle ricerche su Google.

Reazioni e conseguenze

Durante il secondo tempo della partita, mentre Cristian si scaldava sotto la pioggia senza entrare in campo, la notizia ha iniziato a circolare insistentemente, cambiando il volto di Totti. Il settimanale ha poi pubblicato le foto dell’incontro tra Totti e Jacobelli in un hotel romano, con la giornalista che ha dichiarato: “Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente. Se confermo questa liaison? Sì”. Al termine della gara, Totti ha lasciato il campo in fretta, scortato da cinque agenti, mentre Blasi si è allontanata più rilassata.

Chi è Marialuisa Jacobelli

Marialuisa Jacobelli, 32 anni, giornalista di Sport Mediaset e volto noto di Dazn, ha iniziato la sua carriera televisiva nel 2017. Nel 2020 ha partecipato a “Temptation Island”, guadagnando notorietà. Ha inoltre denunciato un ex compagno per stalking, esperienza che l’ha portata a scrivere il libro “Ora sono io”.