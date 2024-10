Novara, lite per parcheggio, 63enne interviene per difendere la figlia e viene uccisa a coltellate dal cognato

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una donna di 63 anni è stata accoltellata a morte dal cognato a Nova Milanese (Monza) durante una lite per un parcheggio. La vittima è deceduta poco dopo in ospedale.

Lite per un parcheggio finisce in tragedia

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 23 ottobre in via Magellano, dove vivevano tre famiglie legate da vincoli di parentela. Una discussione tra un uomo di 62 anni e sua nipote di 28 anni, nata per una controversia legata a un parcheggio, è degenerata fino all’uso della violenza. Secondo le prime ricostruzioni, il 62enne avrebbe minacciato la nipote con un coltello.

Intervento della vittima e aggressione

La madre della ragazza, una donna di 63 anni, è intervenuta nel tentativo di difendere la figlia, ma è stata aggredita dal cognato. L’uomo le ha inferto diversi colpi di coltello, ferendola gravemente. I parenti presenti hanno subito allertato i soccorsi. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, la donna è morta poco dopo il trasporto in ospedale.

Arresto e indagini in corso

I carabinieri di Desio e Nova Milanese sono giunti sul posto, sequestrando l’arma del delitto. Il 62enne è stato portato in caserma e la Procura di Monza sta valutando le accuse nei suoi confronti, che includono omicidio e tentato omicidio.