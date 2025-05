Adinolfi e Giarrusso naufraghi all’Isola dei Famosi: sbarco a sorpresa per i due ex Onorevoli

I due giornalisti ed ex parlamentari si preparano a partecipare al reality di Canale 5. Con loro, tensioni e passato politico su fronti opposti.

Due ex politici in partenza per l’Honduras

Due nomi noti della politica e del giornalismo italiano si apprestano a vivere una nuova esperienza sotto i riflettori, ma stavolta in costume da naufraghi. Mario Adinolfi e Dino Giarrusso sono pronti a sbarcare in Honduras per partecipare alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5. Entrambi hanno accettato l’invito della conduttrice Veronica Gentili, e sono attualmente impegnati con le visite mediche di rito, ultimo passaggio prima del volo verso il Centro America.

Giornalisti, opinionisti e volti noti dei talk show italiani, i due protagonisti hanno condiviso esperienze nella politica, ma sempre su fronti opposti: conservatore e cattolico Adinolfi, ex dem e vicino alla destra sociale; progressista e movimentista Giarrusso, partito dal Movimento 5 Stelle per poi avvicinarsi al Pd. L’Isola dei Famosi sarà il terreno per un confronto che si preannuncia vivace.

Chi è Mario Adinolfi

Classe 1971, Mario Adinolfi è giornalista, ex parlamentare del Partito Democratico, fondatore del movimento Il Popolo della Famiglia, con posizioni molto nette su temi etici e sociali. Convinto oppositore del riconoscimento dei diritti per le coppie omosessuali, ha sempre rappresentato una voce di riferimento della destra cattolica. Sposato, padre, è stato anche candidato sindaco a Ventotene nel 2022, ma senza ottenere alcun voto. Ora, a 53 anni, si prepara ad affrontare la sfida di un’isola reale, dopo quella metaforica della politica.

Dino Giarrusso: da Le Iene all’Isola

Giornalista e conduttore, Dino Giarrusso ha firmato il contratto per il reality lo scorso 29 aprile, secondo quanto riportato da Davide Maggio. Il suo volto è noto al pubblico televisivo per essere stato, dal 2014, uno degli inviati del programma Le Iene. In precedenza, aveva anche recitato in piccoli ruoli nelle fiction “Provaci ancora Prof” e “Il Commissario Manara”.

Nel 2019 è stato eletto eurodeputato per il Movimento 5 Stelle, partito che ha lasciato nel 2022. Dopo un tentativo di ingresso nel Pd, ha diretto il quotidiano L’Identità e condotto un programma su Radio Cusano Campus. Per partecipare all’Isola dei Famosi, dovrà ora lasciare temporaneamente i suoi impegni editoriali.