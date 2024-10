Esce dal lavoro, ha un malore mentre guida riesce a parcheggiare in un’area di servizio ma muore a 50 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un uomo di 50 anni è morto dopo un malore improvviso mentre si trovava nella sua auto in un’area di servizio a Rodengo Saiano, in provincia di Brescia. Le cause sono ancora da accertare.

Malore al volante sulla provinciale 510

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì 22 ottobre, quando l’uomo, un operaio residente nella zona, ha avvertito un malore mentre guidava sulla strada provinciale 510. Secondo le prime ricostruzioni, poco dopo aver concluso il suo turno di lavoro, l’uomo si sarebbe sentito male mentre era al volante della sua Fiat Qubo. Nonostante il rapido peggioramento delle sue condizioni, è riuscito a raggiungere un’area di servizio e a chiamare il 112 per chiedere soccorso.

Intervento dei soccorsi

Purtroppo, all’arrivo dei sanitari, le condizioni del 50enne si sono aggravate ulteriormente. Nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto sul posto. La procura di Brescia ha disposto l’autopsia per chiarire con certezza le cause del decesso, sospettando che si tratti di un infarto. I carabinieri di Gardone Valtrompia sono stati incaricati di condurre i rilievi necessari per l’indagine.

Esito delle indagini

La dinamica dell’accaduto sembra chiara: l’uomo, accortosi del malessere, ha cercato di parcheggiare in sicurezza e ha contattato i soccorsi. Nonostante il tempestivo arrivo del personale medico, non è stato possibile salvargli la vita.