Selvaggia Lucarelli annuncia le nozze con Lorenzo Biagiarelli: “Ci sposeremo in Puglia”

Un amore che sfida il tempo: Selvaggia Lucarelli si sposa

In un contesto inaspettatamente informale, Selvaggia Lucarelli ha rivelato i suoi piani di matrimonio con Lorenzo Biagiarelli durante una partecipazione al programma di Alessandro Cattelan, “Hot Ones Italia”. La giornalista e scrittrice, nota per il suo spirito diretto, ha condiviso come, nonostante un inizio di relazione turbolento, il legame si sia consolidato nel tempo, portandola a riproporre il matrimonio a Lorenzo dopo quasi un decennio dalla loro prima discussione sull’argomento.

“Nonostante l’iniziale rifiuto di Lorenzo, non ho mai perso la speranza,” ha raccontato Lucarelli, descrivendo il suo approccio poco romantico ma decisamente pratico alla proposta di matrimonio. “Durante un volo recente, ho sollevato il tema della morte e dell’eredità, collegandolo alla nostra casa in Puglia, ideale per una grande festa. Forse è stata la prospettiva di celebrare con amici e musica locale a convincerlo,” ha scherzato.

La coppia prevede di organizzare un evento memorabile che incorporerà elementi della cultura pugliese, come la pizzica e i taralli, e sperano di coinvolgere artisti locali come Albano e i Negramaro. “Immagino una festa che possa fermare l’intero paese, una celebrazione più grande persino dei famosi compleanni di Madonna in Puglia,” ha sottolineato Lucarelli.

La dinamica familiare e il rapporto con il figlio Leon

Oltre ai preparativi nuziali, Lucarelli ha aperto una finestra sulle sue dinamiche familiari, inclusa la sua relazione talvolta conflittuale con il figlio Leon, frutto della sua precedente relazione con Laerte Pappalardo. “Leon non è il tipo che segue le orme di famiglia. Non si interessa minimamente alla mia carriera e vive in modo indipendente,” ha spiegato. Questo distacco ha spinto Selvaggia a incoraggiare Leon a trovare la sua strada, portandolo a lavorare nel settore della ristorazione, una scelta che sembra averlo appassionato nonostante i suoi precedenti ideali anticonformisti.

Selvaggia Lucarelli ha condiviso questi dettagli personali con il suo caratteristico mix di ironia e sincerità.