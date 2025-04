Bari, attese infinite per la carta d’identità elettronica: prenotazioni fino a luglio

Cittadini alle prese con i tempi d’attesa

A Bari, chi necessita di rinnovare o richiedere la nuova carta d’identità elettronica (Cie) deve armarsi di pazienza. Il sistema Book and Pay, utilizzato dal Comune per gestire le prenotazioni, è attualmente saturato di richieste. Di conseguenza, i cittadini devono aspettare fino a cinque mesi per bloccare un appuntamento, con la prima data disponibile spesso spostata a metà estate.

La procedura online, obbligatoria sia per le nuove emissioni che per i rinnovi, prevede la compilazione di una documentazione specifica e il pagamento di 22 euro. Una volta completati questi passaggi, il Ministero dell’Interno e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato si impegnano a spedire la Cie entro sei giorni lavorativi dalla data di richiesta.

Realità dei tempi d’attesa nei vari quartieri di Bari

Il picco delle attese si registra presso l’ufficio di Largo Fraccacreta, dove l’appuntamento più prossimo è previsto solo per il 14 agosto alle 9 del mattino. Anche cambiando delegazione, la situazione non mostra miglioramenti significativi. Per esempio, a Carrassi l’attesa arriva fino al 6 agosto, mentre nel Municipio 4, che comprende i quartieri di Carbonara, Ceglie e Loseto, i termini si estendono fino alla fine di luglio.

Le delegazioni di San Paolo e Santo Spirito registrano una disponibilità leggermente migliore, con il primo appuntamento prenotabile il 15 luglio e il 14 luglio rispettivamente.

Il sistema impedisce di effettuare più di una prenotazione per lo stesso codice fiscale e non richiede il pagamento immediato, permettendo così di mantenere la prenotazione attiva fino all’ultimo momento senza rischi. Una soluzione alternativa per i cittadini è richiedere assistenza direttamente nelle sedi delle delegazioni di via Roberto da Bari, via Trevisani, Palese, Carbonara, Japigia, San Paolo, Carrassi, Santo Spirito e allo Sportello URP dei servizi Demografici in Corso Vittorio Veneto. Tuttavia, anche in questi casi, il personale conferma che la tempistica minima per poter fissare un appuntamento rimane di circa quattro mesi.