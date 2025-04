Tre bambini in ospedale dopo aver mangiato cornetti al cioccolato, all’interno c’erano graffette metalliche

Allarme sicurezza alimentare a Spinea: graffette nel pane al cioccolato mandano tre bambini in ospedale

Un grave incidente alimentare ha messo a rischio la salute di tre bambini a Spinea, vicino Venezia, dove è stata scoperta la presenza di graffette metalliche in alcuni panini al cioccolato venduti in un supermercato locale. La situazione ha scatenato l’indignazione dei genitori e sollevato interrogativi sulla sicurezza dei prodotti alimentari.

Il problema è emerso quando una madre ha offerto questi dolci al figlio e a due suoi amici durante un pomeriggio insieme. La scoperta delle graffette è avvenuta casualmente quella stessa sera, quando la donna, assaggiando un pezzo di pane rimasto, ha notato i pericolosi oggetti incastonati nel dolce. Allarmata, ha immediatamente contattato gli altri genitori coinvolti, decidendo di recarsi al pronto soccorso per accertamenti.

Le graffette, potenzialmente letali se ingerite, possono causare gravi danni interni, come lesioni all’intestino. “Ho chiamato il pediatra che mi ha consigliato di andare al più presto al pronto soccorso per fare i raggi perché le graffette aperte sono pericolose. Per colpa di una negligenza di qualcuno mio figlio, che ha 5 anni, ha fatto una radiografia di cui avremmo fatto volentieri a meno”, ha condiviso una delle mamme coi media locali. Fortunatamente, uno dei bambini è riuscito ad espellere una graffetta senza ulteriori complicazioni, ma il rischio di danni più gravi era tangibile.

In risposta a quest’incidente, il supermercato ha immediatamente ritirato dal commercio il lotto di pane al cioccolato incriminato e avviato indagini interne per individuare l’origine del problema, coinvolgendo anche il fornitore esterno responsabile della produzione.