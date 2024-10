Angelina Mango non sta bene, sospeso il tour, “Devo fermarmi perchè devo prendermi cura di me”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Angelina Mango ha annunciato la sospensione del suo tour attraverso un post su Instagram, spiegando che deve fermarsi per prendersi cura della sua voce e della sua salute.

Problemi di salute e annullamento delle date

Negli ultimi giorni, Angelina Mango aveva già dovuto annullare alcune date a causa di problemi alla voce.

La cantante, infatti, ha condiviso con i suoi fan di non essere riuscita a recuperare completamente la voce, portandola alla decisione di sospendere temporaneamente il tour. In un post sui social, Mango ha scritto:

“Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni. Ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi, ma gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce, che non sono ancora riuscita a recuperare”.

L’importanza della salute

Nel suo messaggio, Mango ha sottolineato l’importanza di prendersi cura di se stessa, scrivendo: “Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me, mettendo la salute al primo posto”. Ha aggiunto che non vuole proseguire il tour senza essere nelle migliori condizioni fisiche per esprimere al meglio la sua arte e la sua voce.

Condizioni di salute e rinofaringite

Nei giorni scorsi, l’organizzazione del tour, Live Nation, aveva parlato di una diagnosi di “rinofaringite”, una condizione infiammatoria che coinvolge la mucosa delle cavità nasali e della faringe, che le avrebbe impedito di cantare. Tuttavia, Mango non ha mai menzionato direttamente questa diagnosi, concentrandosi piuttosto sull’importanza di recuperare al meglio per poter tornare a esibirsi quando sarà completamente guarita.

Informazioni sui rimborsi

Per i fan che avevano acquistato i biglietti, tutte le informazioni sui rimborsi sono disponibili sul sito ufficiale di Live Nation.