Bologna, esplosione in un capannone Toyota, crolla l’edificio: un morto e diversi feriti

Un’esplosione devastante si è verificata oggi pomeriggio presso un capannone della Toyota Material Handling a Borgo Panigale. Una persona è morta, mentre i feriti sono almeno tre.

Crollo parziale della struttura

L’incidente si è verificato intorno alle 17:20 in via Persicetana Vecchia. Secondo le prime informazioni, l’esplosione sarebbe stata causata dallo scoppio di un potente compressore all’interno dell’azienda, specializzata nella movimentazione merci. L’esplosione ha provocato il crollo parziale del capannone.

Intervento immediato dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, impegnati nella ricerca di possibili persone rimaste intrappolate tra le macerie. Il personale del 118, con il supporto di un elicottero, ha soccorso i feriti, mentre le forze dell’ordine hanno isolato l’area per consentire le operazioni di messa in sicurezza e soccorso.

Testimonianze sul posto

Il sindaco di Calderara, Giampiero Falzone, ha riportato sui social la gravità della situazione: “Scoppio avvertito molto forte in tutta la zona, compresa Calderara. Carabinieri, vigili del fuoco e 118 sul posto per prestare soccorsi. La situazione potrebbe essere molto seria. Pare ci sia una vittima e almeno tre feriti gravi e sono in corso verifiche per capire se ci siano persone sotto le macerie”.

Verifiche in corso

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza proseguono, con le autorità che stanno cercando di accertare se ci siano altre persone coinvolte nell’esplosione.