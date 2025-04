Rita De Crescenzo parteciperà con i suo follower alla manifestazione del M5S: “Stop alle armi”, la replica di FdI “La bimba di Conte”

La tiktoker napoletana chiama a raccolta i suoi follower per la manifestazione del 5 aprile a Roma. Fratelli d’Italia attacca: “La bimba di Conte”.

Il video virale e l’appello a scendere in piazza

Ha scatenato un’ondata di reazioni il video pubblicato da Rita De Crescenzo per promuovere la manifestazione del Movimento 5 Stelle, in programma venerdì 5 aprile a Roma. L’influencer partenopea, diventata celebre per la mobilitazione a Roccaraso, si è rivolta direttamente ai suoi follower, invitandoli a partecipare all’evento promosso da Giuseppe Conte contro l’invio di armi.

“Stop alle armi – esordisce nel video – Il 5 aprile ci sarò io a Roma a fare una grande manifestazione. All’una del pomeriggio, stop alle armi. Ci saranno tutti gli sportivi, i più famosi d’Italia. E ci sarà pure il sindaco. Ok? Stop alle armi. Chi vuole partire da Napoli alla stazione centrale si stanno organizzando il treno e pure i pullman. Tutto gratis. Non si paga, non si caccia una lira. L’importante è che venite tutti quanti a fare questa bellissima manifestazione. Stop alle armi. Vi lascio qua questa bellissima locandina. Vi aspetto in tanti. Comunque domani ne faccio ancora un altro di video. Va bene? Tutti quanti a Roma all’una.”

Dubbi e critiche sul ruolo dell’influencer nell’evento del M5S

La partecipazione dell’influencer ha sollevato non poche perplessità, soprattutto sui social. In molti si sono chiesti se fosse opportuno il coinvolgimento di una figura virale e controversa in un’iniziativa politica di rilievo nazionale. Il tono informale e lo stile comunicativo di De Crescenzo, seguitissima su TikTok e Instagram, non è passato inosservato nemmeno agli avversari politici.

A intervenire con sarcasmo è stato l’account ufficiale di Fratelli d’Italia, che ha commentato la vicenda con un post ironico: “Rita, la bimba di Conte”, in riferimento al noto video virale degli anni della pandemia in cui un’ammiratrice definiva così l’ex premier.

Un endorsement che divide anche il pubblico online

La presenza della tiktoker all’evento pacifista del Movimento 5 Stelle ha creato una frattura tra chi ne esalta la capacità di attrarre pubblico e chi, invece, considera il suo coinvolgimento inopportuno. Il confine tra comunicazione politica e fenomeno virale diventa così sempre più sottile, in una campagna che punta a mobilitare anche fuori dai tradizionali canali istituzionali.