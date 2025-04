Puglia incidente nella notte, impatto tra due auto, madre e figlia muoiono, la più giovane era incinta, aveva solo 32 anni

Scontro frontale tra due auto sulla provinciale in territorio di Trani: due donne perdono la vita, altre due persone sono ricoverate in gravi condizioni.

Il violento impatto sulla SP Andria-Bisceglie

Una serata drammatica quella di venerdì 4 aprile sulla strada provinciale Andria-Bisceglie, nel tratto ricadente nel territorio di Trani, dove intorno alle 21:00 si è verificato un violento incidente frontale tra due auto, una Mazda e una Lancia.

Secondo una prima ricostruzione, le due vetture si sarebbero scontrate con estrema violenza, con la Mazda finita fuori carreggiata su un fianco. L’impatto è stato talmente forte da richiedere l’intervento immediato dei soccorsi.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Sul posto sono intervenute ben quattro ambulanze del 118 e due squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dai distaccamenti di Barletta e Corato, per estrarre i feriti dalle lamiere e prestare i primi soccorsi. I quattro occupanti delle due auto sono stati trasportati in codice rosso agli ospedali Dimiccoli di Barletta e Bonomo di Andria.

La morte di madre e figlia

Nelle prime ore del mattino, la tragica notizia: due delle persone coinvolte non ce l’hanno fatta. Si tratta di madre e figlia, rispettivamente di 62 e 32 anni, entrambe residenti a Bisceglie. La più giovane era anche in stato di gravidanza. Entrambe sono decedute poco prima della mezzanotte, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarle.

Le condizioni delle altre due persone coinvolte nell’incidente risultano ancora gravi.

Indagini in corso

A chiarire la dinamica del sinistro sarà la Polizia Locale di Trani, intervenuta sul luogo dell’incidente per i rilievi e per gestire il ripristino della viabilità. Gli agenti stanno cercando di determinare le cause dello scontro e valutare eventuali responsabilità.

Ancora una tragedia sulle strade pugliesi, che si aggiunge alla lunga lista di gravi incidenti stradali che continuano a colpire il territorio.