Incidente in Puglia, muoiono Margherita e sua madre, la 32enne era al settimo mese di gravidanza, inutili i tentativi di salvare il bimbo

Due donne, madre e figlia, perdono la vita in un violento scontro sulla provinciale tra Andria e Bisceglie. Inutili i tentativi di salvare il feto.

Tragico impatto sulla provinciale 13

Un gravissimo incidente si è verificato nella tarda serata di giovedì 4 aprile, intorno alle ore 21:00, lungo la strada provinciale 13 che collega Andria a Bisceglie, in territorio di Trani. Nello scontro frontale tra una Lancia e una Mazda, hanno perso la vita due donne, Rosa Mastrototaro, 63 anni, e sua figlia Margherita Di Liddo, 32 anni, al settimo mese di gravidanza. Inutili i soccorsi: il personale sanitario ha tentato anche di salvare il feto, ma senza esito.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura su cui viaggiavano le due donne – insieme al marito e padre delle vittime – sarebbe finita fuori strada dopo l’impatto, ribaltandosi nelle campagne adiacenti alla carreggiata. Entrambe le donne, originarie di Bisceglie, sono state soccorse in codice rosso e trasportate d’urgenza in ospedale, rispettivamente a Barletta e Andria, dove sono poi decedute a causa delle gravi lesioni riportate.

Feriti gli altri due uomini coinvolti

A bordo della stessa vettura si trovava anche il marito di Rosa Mastrototaro e padre di Margherita Di Liddo, che ha riportato una frattura al femore ed è attualmente ricoverato presso l’ospedale “Dimiccoli” di Barletta. Ferito anche l’uomo di 65 anni residente ad Andria, alla guida dell’altra auto coinvolta. L’uomo è stato trasportato in osservazione all’ospedale di Andria con costole fratturate ed escoriazioni al volto.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, diverse ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Trani, incaricati dei rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. La viabilità lungo la provinciale è stata ripristinata solo in tarda notte.

Cordoglio sui social

La tragedia ha scosso profondamente le comunità di Bisceglie e dei centri vicini. Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio: “Una famiglia spezzata in un attimo, ma che resterà per sempre nei cuori di chi li ha amati”, si legge in uno dei post condivisi. Margherita Di Liddo si era sposata nel 2022 ed era in attesa del suo primo figlio, come raccontano le immagini del suo profilo Facebook, dove condivideva momenti felici e l’album del suo matrimonio.