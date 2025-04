Sondaggi 2025, Fratelli d’Italia e Pd in calo, M5S e Lega in crescita, Forza Italia stabile

Fratelli d’Italia scende sotto il 29%, in lieve flessione anche il Partito Democratico. Recuperano terreno il Movimento 5 Stelle e la Lega.

Fratelli d’Italia perde quasi un punto e scende al 28,9%

La Supermedia dei sondaggi elaborata da YouTrend registra una flessione marcata per Fratelli d’Italia, che perde 0,8 punti percentuali nell’ultima rilevazione e si attesta al 28,9%. Un risultato che allontana per il momento il partito guidato da Giorgia Meloni dalla soglia del 30%. Non ci sono elementi certi sulle cause del calo, ma si ipotizza che le recenti posizioni in ambito internazionale, in particolare quelle legate ai dazi statunitensi e al difficile equilibrio tra Donald Trump e l’Unione europea, abbiano inciso negativamente sull’indice di gradimento.

Pd stabile al 22,7%, cresce il Movimento 5 Stelle

Anche il Partito Democratico, guidato da Elly Schlein, registra una leggera diminuzione (-0,2%), attestandosi al 22,7%. Il distacco rispetto a Fratelli d’Italia rimane ampio, superiore ai sei punti percentuali, consolidando lo scenario bipolare ma con un’asimmetria a favore del centrodestra.

Il Movimento 5 Stelle, invece, recupera lo 0,3% e risale al 12,1%. Un dato in controtendenza rispetto ai mesi precedenti, che potrebbe trovare conferme nella mobilitazione contro il riarmo europeo in programma il 5 aprile, promossa da Giuseppe Conte. La manifestazione potrebbe contribuire a rafforzare ulteriormente la visibilità e l’attrattiva del partito.

Centrodestra: Lega in crescita, Forza Italia ancora avanti

Nel campo del centrodestra, la Lega guadagna 0,2 punti e raggiunge l’8,8%, confermando un trend positivo seppur contenuto. Nonostante ciò, Forza Italia resta ancora davanti, con un 9,3%, pur perdendo 0,1 punti. Il confronto tra i due partiti, accentuato negli ultimi giorni da divergenze su riarmo e politica estera, potrebbe continuare a influenzare gli equilibri interni alla maggioranza.

I partiti minori: Avs in crescita, Azione scende sotto il 3%

Tra le forze minori, Alleanza Verdi-Sinistra sale al 6,2% (+0,1%), confermandosi oltre la soglia di rilevanza elettorale. In calo Azione, che torna sotto il 3% (2,9%, -0,1%), mentre Italia Viva cresce lievemente al 2,4% (+0,1%). In flessione +Europa, ora all’1,8% (-0,2%), e Noi Moderati, allo 0,9% (-0,2%).