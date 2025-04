Cacciari demolisce il Pd, “Sinistra confusa e Dem senza strategia. Con Schlein? A far che?”

Il filosofo ed ex sindaco di Venezia demolisce il Partito Democratico e spara a zero anche su Bertinotti: “Radicalismo vuol dire serietà, non casino”

“Bertinotti? Ha fatto fallire tutto prima ancora che iniziasse”

Massimo Cacciari torna a colpire duramente la sinistra italiana, con particolare riferimento al Partito Democratico e alla sua segretaria Elly Schlein. In un’intervista concessa a La Stampa, il filosofo non risparmia nessuno, a cominciare da Fausto Bertinotti, che aveva proposto un ritorno a una sinistra più “radicale”. “Bisogna capire cosa intendiamo per radicale”, afferma Cacciari. “Radicale come è stato Bertinotti, ovvero far fallire ogni più timido tentativo prima ancora che iniziasse? Se per essere radicali s’intende questo, allora vabbè…”.

Poi aggiunge: “Radicali vuol dire essere radicali nei progetti, nei programmi, nella serietà politica, nella serietà strategica. Non fare un po’ di casino e manifestazioni”.

“Seguiamo Von der Leyen nel riarmo, siamo alla follia”

Cacciari si sofferma anche sulla posizione del Pd sul tema del riarmo europeo, in relazione al piano da 1000 miliardi promosso dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen: “Come fa la sinistra a pensare di essere sinistra seguendo una politica di riarmo? Rispetto a quello che sta avvenendo, rispetto alla posizione americana, noi seguiamo von der Leyen con il riarmo, buttando via mille miliardi per riarmare chi? La Germania? Siamo alla follia”.

Una posizione netta che allinea Cacciari alle critiche più dure nei confronti dell’attuale classe dirigente europea e di chi, secondo lui, la segue acriticamente.

“Io nel Pd? A far che. Sono tranquillamente disperato”

Alla domanda se potrebbe tornare nel Partito Democratico, la risposta di Massimo Cacciari è secca e tagliente: “A far che?”. Tre parole che, da sole, sintetizzano un giudizio definitivo sul ruolo e sull’utilità dell’attuale leadership dem.

Infine, un’ultima stoccata, condita di sarcasmo: “Ma la sinistra non ha mai avuto bisogno di me neanche prima, neanche il Pci! Quindi non c’è proprio problema. Soltanto che una volta pensavo che ci potesse essere ancora un, come dire, un qualche terreno che magari qualcosa accoglieva. Adesso proprio… mi sono perfettamente disperato, quindi sono tranquillissimo”.