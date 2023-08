Malgioglio, al suo post con cui cerca marito risponde Panariello: “Senti Garlo Gondi”, il web impazzisce di like

0 SHARES Condividi Tweet

Il mondo dei social si è acceso quando Cristiano Malgioglio ha deciso di seguire le orme della sua amica Arisa, pubblicando un particolare annuncio matrimoniale su Instagram. Mentre Arisa era alla ricerca di un uomo con caratteristiche ben precise, le richieste di Malgioglio erano decisamente più surreali e dettagliate. Dal desiderio di un partner “un po’ ricco” e “belloccio” all’essere un fan del suo ciuffo, il paroliere ha dato una svolta comica e originale alla ricerca del compagno ideale: “Sono alla disperata ricerca di un marito di età compresa dai 48 ai 49 anni. Piacente, un po’ ricco, belloccio a cui piaccia esclusivamente il mio ciuffo. Che abbia voglia di svegliarsi a fianco di una DIVA, indiscussa, solare, gioiosa, smaniosa, simpatica, perfetta e un po’ rompi… Si offrono crisi isteriche, notti insonni e continui sbalzi di umore. Vietato russare. Esclusi perditempo”.

Reazioni sorprendenti dal mondo dello spettacolo

L’annuncio ha fatto il giro del web e ha attirato l’attenzione di nomi noti dello spettacolo. Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, entrambi amici di Malgioglio, non hanno potuto resistere e hanno reagito all’annuncio con umorismo e affetto. Mentre Pieraccioni ha scherzosamente chiesto uno sconto sull’età: “Fammi uno sgondo sull’edà e sono tutto tuo”, Panariello ha suggerito in tono giocoso l’amico Carlo Conti come candidato ideale: “Sendi Garlo Gondi”.

L’indistruttibile legame tra Malgioglio e Arisa

L’amicizia tra Cristiano Malgioglio e Arisa è forte e di lunga data. Durante le festività natalizie del 2021, Arisa ha fatto una sorpresa a Malgioglio, che in quel momento era ospite del Grande Fratello VIP. La loro connessione è evidente, con Malgioglio che esprime la sua ammirazione per la voce di Arisa, paragonandola addirittura a Edith Piaf. Nonostante siano vicini di casa, quando si incontrano, i due parlano di tutto tranne che di musica, dimostrando quanto la loro amicizia vada oltre le professioni e gli impegni lavorativi.