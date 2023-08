Guendalina Tavassi una furia: “Smettetela di dire che Persilvio Berlusconi mi ha cacciata, ve la dico io la verità”

0 SHARES Condividi Tweet

La notizia dell’addio di Barbara d’Urso a “Pomeriggio 5” ha scatenato una serie di voci riguardanti possibili personaggi esclusi dalle trasmissioni di Mediaset su decisione di Pier Silvio Berlusconi. Tra le voci, il nome di Guendalina Tavassi è apparso più volte, ma ora l’ex partecipante al reality ha deciso di mettere le cose in chiaro.

Durante una diretta Instagram, Guendalina ha sottolineato di non essere mai stata “cacciata” da Pier Silvio. Ha inoltre espresso il suo disappunto riguardo alle ipotesi circolate su di lei. La mamma di Guendalina ha confermato le parole della figlia, aggiungendo un tocco di ironia sulla frequenza con cui Guendalina appariva in TV, sottolineando che per “cacciare” qualcuno, bisognerebbe prima averlo “preso”: “Infatti quella volta all’anno che andavi da Barbara d’Urso ci campavi te, la tua famiglia e pure me. Ci portava tutti i soldi pure a noi. Esatto, Pier Silvio non ti ha mai cacciata ma perché non ti ha mai presa da nessuna parte. Per cacciare una persona bisogna prima prenderla“.

Il ritorno al Grande Fratello: il desiderio di Guendalina

Guendalina Tavassi non ha solo voluto chiarire le false voci sul suo rapporto con Mediaset, ma ha anche esposto il suo desiderio di ritornare al Grande Fratello. Già nel novembre 2021 aveva manifestato l’ambizione di tornare nella famosa casa, mostrando stupore per non essere stata mai considerata nuovamente dal reality.

Le sue parole riflettono un profondo desiderio di rivivere l’esperienza, puntando anche un dito accusatorio verso la produzione, che secondo lei, avrebbe scelto concorrenti meno interessanti. Per Guendalina, nonostante alcune persone possano non apprezzarla, rimane un personaggio mai anonimo, capace di regalare spettacolo al pubblico. Solo il tempo dirà se Guendalina avrà una nuova opportunità nel mondo dei reality.