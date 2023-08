Arisa, dopo il post il suo ex la affonda: “Siamo sicuri che è vero ciò che ha scritto? Meglio se taccio”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel vivace e spesso imprevedibile mondo del web, la famosa cantante Arisa ha destato scalpore. Non per una nuova uscita musicale, ma per un audace post su Instagram. La cantante di “Controvento” ha scelto di mostrarsi in una serie di scatti senza veli. Oltre alla natura provocatoria delle foto, la didascalia ha generato il gossip sulle possibili frecciate ad alcune figure del suo passato.

Il retroscena: amore, relazioni e gossip

La vita amorosa di Arisa è stata per anni al centro dell’attenzione dei media. Dopo la fine della sua relazione con Vito Coppola, conosciuto a “Ballando con le Stelle“, Arisa ha mantenuto uno status di single. Tuttavia, prima della sua storia con Coppola, c’era Andrea Di Carlo. Il loro amore, durato per un periodo significativo, è terminato nell’autunno del 2021. La recente didascalia di Arisa, che sembra cercare scherzosamente un partner, ha alimentato le voci che potesse essere un messaggio criptato diretto a Di Carlo.

Andrea Di Carlo colpisce al cuore della questione

In uno scenario dove ogni post e ogni tweet possono nascondere significati nascosti, Andrea Di Carlo ha percepito la didascalia di Arisa come una frecciata diretta a lui. E non ha scelto di rimanere in silenzio. La sua risposta, carica di insinuazioni, ha rivelato la profondità delle tensioni tra i due. Di Carlo, con parole che lasciano poco spazio all’immaginazione, ha messo in discussione le autentiche intenzioni della cantante, aggiungendo un ulteriore livello di complicazione alla già intricata questione, infatti ha chiesto se sia vero che ad Arisa piacciono gli uomini per poi concludere: “Se potessi parlare e dire quello che ho visto. Bocca mia taci”: “

La polemica si estende: Madame e Malgioglio si uniscono al coro

Ma Arisa e Di Carlo non sono gli unici protagonisti di questa storia. La cantante Madame, un nome crescente nel panorama musicale italiano, ha inserito un commento apparentemente innocuo sotto al post di Arisa. Tuttavia, la risposta di Arisa ha evidenziato un rapporto non del tutto sereno tra le due artiste. E come se tutto ciò non bastasse, Cristiano Malgioglio, con il suo stile unico, ha colto l’opportunità per aggiungere un tocco di ironia alla situazione, ispirandosi direttamente al post originale della cantante.

La scelta di Arisa di mostrarsi in un modo così audace su Instagram ha avuto ripercussioni ben al di là di quello che avrebbe potuto immaginare. La questione, ora, è vedere come si evolverà la situazione e se altri protagonisti entreranno in scena.