Malgioglio segue le orme di Arisa e cerca marito sui social, Pieraccioni gli fa una controproposta

Il mondo dello spettacolo ha recentemente assistito all’annuncio ironico di Arisa che, attraverso una storia Instagram, ha lanciato un appello per trovare un “marito“. La cantante, infatti, ha manifestato il suo desiderio di trovare l’amore, dando precise indicazioni sui requisiti del candidato ideale, tra cui l’età, l’indipendenza economica e una certa preferenza per la sua anatomia.

L’irresistibile ironia di Malgioglio

Oggi, martedì 29 agosto, Cristiano Malgioglio, noto per il suo caratteristico senso dell’umorismo, ha deciso di seguire l’esempio di Arisa, pubblicando un annuncio similare sul suo profilo Instagram. Con il suo inconfondibile stile, Malgioglio ha descritto il suo marito ideale come un uomo di età specifica (tra 48 e 49 anni), di aspetto gradevole e benestante, ma con un interesse esclusivo per il suo “ciuffo”. L’annuncio, fatto in chiave scherzosa, evidenzia anche le complesse sfaccettature dell’artista, tra cui la propensione alle crisi isteriche, le notti insonni e gli sbalzi d’umore. E per sottolineare ulteriormente l’umorismo, Malgioglio ha concluso dicendo che non si aspetta fedeltà, almeno da parte sua.

La proposta scherzosa di Pieraccioni

Il post di Malgioglio ha riscosso un’enorme attenzione, guadagnando in breve tempo numerosi “mi piace” e commenti. Tuttavia, uno dei commenti più notevoli proviene dall’amato regista e attore Leonardo Pieraccioni. Con il suo tipico umorismo, Pieraccioni ha risposto all’annuncio di Malgioglio, giocando sulle parole e imitando l’accento del cantautore, suggerendo che sarebbe disposto a modificare l’età richiesta per avere una chance “Fammi uno sgondo sull’edà e sono tutto duo!”.. L’interazione tra i due artisti ha creato grande divertimento tra i follower, con molti che attendono con impazienza una risposta da parte di Malgioglio.