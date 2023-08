Ilary Blasi cambia look e non assomiglia più alla compagna di Totti, cosa accade sul web

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi, dopo essersi goduta una pausa estiva nelle affascinanti terre della Puglia, ha deciso di salutare le sue vacanze con un significativo cambio di look. Una scelta audace, che ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan e dei follower su Instagram. Infatti, molti hanno riconosciuto in questa decisione un ritorno alle origini, ricordando la conduttrice dell’Isola dei famosi con le sfumature castane dei suoi esordi in televisione. La motivazione dietro questa metamorfosi potrebbe risiedere nella necessità di distanziarsi da continue comparazioni con Noemi Bocchi, la nuova fiamma di Francesco Totti, che condivideva una similitudine nel colore dei capelli con la Blasi.

Reazioni entusiaste

Sui social, la notizia si è diffusa velocemente e le reazioni sono state travolgenti. “Sei bellissima” è stato il commento predominante sulla sua pagina Instagram, evidenziando quanto questo nuovo look sia stato un successo. Tuttavia, oltre ai complimenti, non sono mancate le supposizioni sulle possibili ragioni dietro questa scelta. Molti hanno speculato che il desiderio di Ilary di distinguersi dalla nuova compagna di Totti potrebbe averla spinta a rinnovare il suo stile. Questa mossa, per molti, rappresenta anche un distacco simbolico dal passato, segnando un nuovo capitolo nella vita della conduttrice.

Ilary oltre il look: momenti e polemiche

Ma la vita di Ilary Blasi non si limita solo ai cambi di look. Recentemente, ha condiviso alcuni momenti speciali con sua figlia Isabel: un pomeriggio al lunapark e alcune ore madre-figlia. Tuttavia, come spesso accade con le celebrità, ogni gesto viene scrutato, e Ilary si è trovata al centro di alcune polemiche. Alcuni hanno commentato che Isabel fosse troppo giovane per indossare unghie finte. Eppure, nonostante le polemiche, Ilary continua a mostrarsi autentica e genuina con i suoi fan, condividendo momenti dolci e significativi, come il tenero gesto verso sua sorella.