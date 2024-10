Si prende cura per sei anni del marito paralizzato, lui guarisce e chiede il divorzio

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un episodio che ha suscitato grande risonanza mediatica in Malesia: una donna ha dedicato sei anni a prendersi cura del marito paralizzato, solo per essere lasciata dopo la sua guarigione.

Il caso di Nurul Syazwani: cura il marito e viene abbandonata

Per sei anni, Nurul Syazwani ha assistito il marito, rimasto paralizzato in seguito a un grave incidente stradale. La donna ha documentato la sua vita quotidiana sui social media, mostrando come si prendesse cura di lui, dalle operazioni di igiene personale al nutrimento tramite un sondino nasogastrico. La dedizione di Nurul ha attirato migliaia di persone su Facebook, con oltre 32mila fan che seguivano i suoi aggiornamenti. Tuttavia, la vicenda ha preso una svolta inaspettata quando, dopo essersi ripreso, il marito ha chiesto il divorzio per sposare un’altra donna.

La reazione dei social media

La decisione dell’uomo ha scatenato una vera e propria indignazione sui social media malesi. Molti utenti hanno trovato la vicenda incredibile, non riuscendo a credere che qualcuno potesse ripagare la gentilezza e la dedizione della moglie in un modo tanto ingrato. “Sembra che non abbia cuore” ha commentato un utente, esprimendo il sentimento diffuso tra i follower di Nurul Syazwani.

L’appello di Nurul e la sua richiesta di rispetto

Nonostante il sostegno e l’indignazione dei suoi fan, Nurul ha chiesto di non infastidire il suo ex marito e la sua nuova moglie. La donna ha sottolineato che, nonostante la separazione, i due hanno deciso di mantenere un rapporto collaborativo per il bene della loro figlia. Ha inoltre chiesto scusa pubblicamente per aver attirato l’attenzione su di loro, invitando i suoi seguaci a smettere di criticare il suo ex marito.