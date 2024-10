Bari incidente sulla SS16 all’altezza di Torre a Mare, auto si ribalta, due i feriti, traffico bloccato

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un incidente avvenuto sulla SS16 “Adriatica” nel territorio di Bari, all’altezza di Torre a Mare, ha causato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione nord.

Incidente sulla SS16: traffico deviato per consentire i soccorsi

A causa di un incidente che ha coinvolto due autovetture, di cui una si è ribaltata, la carreggiata nord della SS16 “Adriatica” è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto compreso tra i chilometri 816,100 e 815,500 nel comune di Bari, zona Torre a Mare. L’incidente ha richiesto l’intervento delle squadre di soccorso per le operazioni di rilievo e rimozione dei mezzi coinvolti.

Viabilità deviata e intervento delle autorità

Per garantire la sicurezza e consentire le operazioni di soccorso, il traffico è stato deviato dal chilometro 816,800 al chilometro 815,500 lungo la viabilità di servizio adiacente, con adeguate segnalazioni sul posto per guidare gli automobilisti. Sul luogo dell’incidente sono presenti le squadre dell’Anas, le Forze dell’Ordine e il personale del 118 per gestire la viabilità e lavorare al ripristino della circolazione in condizioni di sicurezza nel minor tempo possibile.