Stipendio da sogno, ma vita da eremita: città remota cerca un medico a 394mila euro l’anno

Nel cuore dell’Outback australiano, un piccolo villaggio offre alloggio gratis e quasi 400mila euro annui pur di avere un medico. Ma il prezzo è l’isolamento.

Un’offerta irrinunciabile… almeno sulla carta

Un compenso annuale di 680.277 dollari australiani (pari a circa 394.000 euro), alloggio gratuito, indennità auto e il prestigio di essere l’unico medico in una comunità compatta e riconoscente. È questa l’offerta lanciata ancora una volta dal comune di Julia Creek, un villaggio sperduto del Queensland, in Australia, che conta appena 550 abitanti. Ma dietro la cifra da capogiro si nasconde una realtà ben più complessa: Julia Creek è isolata dal resto del mondo, a 19 ore di macchina da Brisbane, la città più vicina.

Una professione da eroe solitario

Il medico che accetterà l’incarico sarà l’unico punto di riferimento sanitario della zona. La proposta, rilanciata in questi giorni da Business Insider, non è nuova: già nel 2022 il comune aveva tentato di coprire la posizione con lo stesso pacchetto retributivo. A rispondere allora fu il dottor Adam Louws, che racconta oggi la sua esperienza come profondamente formativa, ma non priva di sacrifici.

“I soldi sono tanti, ma non credo che la gente prenda in considerazione tutto ciò che un lavoro del genere può darti”, ha dichiarato Louws. Dopo aver vissuto lì con la moglie e i loro quattro figli, ha deciso di lasciare il posto. Troppo pesanti l’isolamento geografico, la scarsità di attività ricreative e la vita sociale limitata, seppur mitigati da una comunità unita e riconoscente.

La sfida: stipendio vs solitudine

Il posto vacante è nuovamente disponibile dopo l’addio del medico. Le candidature si sono chiuse il 30 marzo, ma al momento non è noto se qualcuno abbia accettato la sfida. Julia Creek rimane in attesa di chi sia disposto a coniugare una stabilità economica straordinaria con l’impegno costante richiesto in un contesto privo di supporti immediati, ospedali vicini o possibilità di sostituzione.

Il fascino di una piccola comunità rurale, dove “tutti conoscono tutti”, può rappresentare una rara occasione di connessione umana autentica, ma comporta inevitabilmente anche il rischio di vivere ai margini, lontano da qualsiasi realtà urbana.

Una scelta di vita, non solo di carriera

Il caso di Julia Creek è emblematico di una questione più ampia che tocca molte aree rurali del mondo: l’impossibilità di garantire assistenza sanitaria stabile senza incentivi economici estremi. Ma non basta il denaro. Serve una motivazione personale profonda, la volontà di accettare l’isolamento e di mettere le proprie competenze al servizio di una comunità intera.

Chi deciderà di accettare questa offerta non dovrà solo esercitare una professione, ma abbracciare una vera e propria missione.