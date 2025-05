Trump “Papa” sui social della Casa Bianca: fotomontaggio virale a pochi giorni dal conclave, “Nessuno lo farebbe meglio di me”

Dopo le dichiarazioni sul soglio pontificio, un’immagine lo ritrae in abiti papali. Trump: “Nessuno lo farebbe meglio di me”.

L’ambizione spirituale di Trump diventa meme virale

È bastata una frase provocatoria di Donald Trump per accendere l’ironia (e le polemiche): “Vorrei diventare Papa. Sarebbe la mia prima scelta. Penso che sarei un grande Papa. Nessuno lo farebbe meglio di me”. A pochi giorni dall’inizio del conclave del 7 maggio, che dovrà eleggere il successore di Papa Francesco, il tycoon ha rilanciato così la sua immagine in chiave religiosa. E il web ha risposto con un fotomontaggio diventato virale, che lo ritrae in abiti papali, mitra dorata e crocifisso al collo, nell’atto di impartire la benedizione.

L’immagine è apparsa persino su Truth Social, la piattaforma fondata dallo stesso Trump, ed è stata condivisa anche dai canali ufficiali della Casa Bianca, suscitando reazioni contrastanti tra utenti, commentatori e osservatori politici.

Le dichiarazioni al funerale di Papa Francesco

Il riferimento diretto è a quanto dichiarato dallo stesso ex presidente al ritorno dal funerale di Papa Francesco, celebrato sabato scorso in Vaticano. In quell’occasione, Trump ha anche infranto il protocollo indossando un abito blu navy anziché il nero, come vorrebbe la tradizione diplomatica per le cerimonie vaticane.

“C’è un cardinale di un posto chiamato New York che è molto bravo”, ha poi aggiunto Trump, facendo riferimento al cardinale Timothy Michael Dolan, arcivescovo di New York, tra i dieci cardinali americani che prenderanno parte al conclave. “Vedremo cosa succede”, ha concluso, lasciando intendere il suo tifo personale.

Ironia, satira e comunicazione politica

L’immagine papale di Trump è stata accolta tra ironia e stupore, diventando nel giro di poche ore uno dei contenuti più condivisi su social e blog americani. Alcuni l’hanno vista come una boutade sarcastica, altri come l’ennesima dimostrazione di eccesso di autostima e appropriazione simbolica, una strategia di comunicazione ormai tipica del personaggio.

La pubblicazione dell’immagine anche tramite i profili ufficiali della Casa Bianca ha suscitato perplessità istituzionali: sebbene Trump sia in piena campagna elettorale per il 2024, molti osservatori si interrogano sull’uso politico di simboli religiosi così rilevanti e sulla tenuta dei codici istituzionali.