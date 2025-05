Sondaggi 2025: F dI cresce ancora, stabile il Pd e Lega, calano M5S, FI e Verdi-Sinistra

Fdi in aumento di 0,3 punti secondo l’ultima rilevazione per TG La7. Pd stabile, flessione per M5S e Avs. Aumenta l’area del non voto.

Fratelli d’Italia consolida il primato nei consensi

Secondo l’ultimo sondaggio SWG realizzato per TG La7, Fratelli d’Italia si conferma saldamente al vertice delle preferenze elettorali. Il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni guadagna lo 0,3%, attestandosi al 30,3%. Una crescita che rafforza ulteriormente la posizione di leadership della formazione di centrodestra.

Nel dettaglio, la Lega registra un lieve incremento dello 0,1%, salendo all’8,8%, mentre Forza Italia perde terreno dello 0,1%, scendendo all’8,7%. Complessivamente, la coalizione di centrodestra si mantiene stabile, con il partito della presidente del Consiglio che continua a trainare la maggioranza.

Centrosinistra: Pd stabile, calano M5S e Avs

Nel campo del centrosinistra, il Partito Democratico rimane invariato al 22,0%, senza variazioni rispetto alla settimana precedente. In lieve calo, invece, il Movimento 5 Stelle, che perde lo 0,1% e si ferma al 12,4%. Peggiora anche il dato per Alleanza Verdi e Sinistra, che arretra dello 0,2% al 6,2%.

Tra i partiti di centro, Azione segna un –0,2%, scendendo al 3,4%, mentre Italia Viva resta stabile al 2,7%. +Europa cala dello 0,2%, fermandosi all’1,7%.

Area grigia al 31%, crescono le liste minori

Secondo lo stesso sondaggio, Noi Moderati guadagna lo 0,2%, raggiungendo l’1,0%. Le altre liste minori, nel complesso, registrano un incremento del 0,2%. Continua a essere consistente la cosiddetta “area grigia”, ossia quella parte dell’elettorato che preferisce non esprimere la propria intenzione di voto: il dato si attesta al 31%.

Il rilevamento conferma quindi la stabilità degli equilibri principali, con un rafforzamento del consenso per Fratelli d’Italia e segnali di lieve indebolimento per alcune forze dell’opposizione.