Ron Ely, l’attore famoso per aver interpretato Tarzan, è morto

Ron Ely, famoso per aver interpretato Tarzan nella serie NBC degli anni ’60, è deceduto all’età di 86 anni per cause naturali.

Il Tarzan degli anni ’60: addio a Ron Ely

L’attore Ron Ely, noto per aver interpretato Tarzan nella celebre serie televisiva trasmessa dalla NBC dal 1966 al 1968, è morto a 86 anni. La notizia del suo decesso, avvenuto per cause naturali, è stata confermata dalla famiglia. Ely, descritto dalla figlia come un “eroe” che ha avuto un impatto positivo sulla vita di molte persone, ha lasciato un segno indelebile nel panorama televisivo.

Una carriera ricca di successi

Oltre al ruolo che lo rese celebre, Ron Ely ha proseguito la sua carriera partecipando a numerosi film e serie televisive, diventando un volto noto per il pubblico. La sua figura atletica e la sua interpretazione di Tarzan, senza l’uso di controfigure per le scene acrobatiche, lo hanno reso un simbolo di forza e determinazione. Nonostante i successi professionali, la vita di Ely non è stata priva di difficoltà.

Tragedie personali

La vita privata di Ron Ely è stata segnata da eventi drammatici, come la tragica morte della moglie, Valerie Lundeen, avvenuta nel 2019. Nonostante queste difficoltà, Ely ha continuato a essere una figura amata e rispettata sia nella vita professionale che personale.