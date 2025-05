Conte critica Meloni: “Ma cosa spalmano gli italiani sul pane? Lo spread?”

Giuseppe Conte attacca la premier Giorgia Meloni: “Di fronte alla povertà alimentare, risponde con lo spread. Ma che risposta è?”

Conte attacca Meloni dopo i dati Istat sulla povertà

In seguito alla pubblicazione dei dati Istat che fotografano un quadro allarmante sulla difficoltà delle famiglie italiane ad acquistare beni alimentari essenziali, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha criticato duramente l’intervento della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il Premier Time.

Secondo il presidente pentastellato, le parole della premier non sarebbero state in linea con la gravità della situazione descritta dall’Istat, che evidenzia come sempre più italiani facciano fatica a fare la spesa.

“Ma cosa spalmano gli italiani sul pane? Lo spread?”

Durante un intervento pubblico, Giuseppe Conte ha dichiarato: “Di fronte ai dati drammatici dell’Istat di oggi, ormai è certificato anche dai numeri che gli italiani non riescono neppure a fare la spesa alimentare, risponde con i dati dello spread, con le valutazioni delle agenzie di rating. Ma dico, ma sta fuori di testa? Ma cosa spalmano gli italiani sul pane? Lo spread?”.

Un attacco diretto e ironico, che mette in discussione la strategia comunicativa e politica del governo di fronte al peggioramento delle condizioni economiche di molte famiglie italiane.

Sullo sfondo la crisi del potere d’acquisto

Il confronto tra i dati macroeconomici come lo spread e la vita reale delle persone rappresenta un tema centrale nel dibattito politico. La critica di Conte richiama l’attenzione sul divario tra le valutazioni economico-finanziarie e l’effettiva capacità degli italiani di arrivare a fine mese.

La questione del potere d’acquisto e del rincaro dei beni di prima necessità, come segnalato dall’Istat, si conferma tra i temi prioritari nell’agenda politica e sociale del Paese.