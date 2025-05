Casalino rifiuta l’Isola dei Famosi, Lucarelli svela: “Ha chiesto una cifra fantasmagorica”

Rocco Casalino ha detto no all’Isola dei Famosi. Selvaggia Lucarelli svela il retroscena e lancia una frecciata ironica su Giarrusso e Adinolfi.

Casalino dice no all’Isola: il retroscena rivelato da Lucarelli

Un colpo di scena nel dietro le quinte dell’Isola dei Famosi: secondo quanto svelato da Selvaggia Lucarelli, tra i nomi valutati per il cast dell’edizione in partenza questa sera su Canale 5, ci sarebbe stato anche quello di Rocco Casalino. L’ex portavoce del premier Giuseppe Conte ed ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello avrebbe ricevuto una proposta da parte di Mediaset per tornare in un reality dopo 25 anni.

«Stiamo parlando di Rocco Casalino, al quale – ebbene sì – Mediaset aveva proposto un ritorno ai reality nel ruolo di naufrago dopo ben 25 anni dalla prima, storica edizione del Grande Fratello a cui Casalino partecipò. E il reality, appunto, era l’Isola dei Famosi», ha scritto Lucarelli nella sua newsletter diffusa poche ore prima della diretta inaugurale.

Ironia social su Giarrusso e Adinolfi

Il racconto della giornalista si tinge di ironia tagliente. «Sarebbe stato stupendo vederlo sull’Isola insieme all’ex grillino Dino Giarrusso mentre tentava di affogarlo. O magari mentre offriva un cocco a Mario Adinolfi perché la smettesse di dire min***te sull’ideologia gender. E invece ha detto NO», scrive Lucarelli, alludendo con sarcasmo alle tensioni ideologiche e ai contrasti politici tra i tre.

Secondo la giornalista, Casalino sarebbe rimasto sorpreso dall’offerta, ma avrebbe declinato la partecipazione chiedendo una «cifra fantasmagorica», ritenuta eccessiva dalla produzione. Nel cast, invece, sono stati confermati l’ex eurodeputato Giarrusso, già volto de Le Iene, e il giornalista Adinolfi, fondatore del movimento Il Popolo della Famiglia.

Baldino (M5S): “Scontro tra titani sull’Isola”

Anche il mondo politico ha commentato la curiosa convergenza televisiva tra due ex protagonisti della scena pubblica. La deputata del Movimento 5 Stelle, Vittoria Baldino, ospite a Un Giorno da Pecora, ha detto: «Dino Giarrusso all’Isola dei Famosi? In bocca al lupo, spero faccia una bella esperienza e trovi la sua strada. Ho visto che nel reality ci sarà anche Mario Adinolfi, sarà uno scontro tra titani…».

L’Isola dei Famosi, condotta quest’anno da Veronica Gentili, si preannuncia dunque ricca di scintille, anche per l’inedito intreccio tra showbiz, politica e provocazione.