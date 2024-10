Rita Rusic parla del suo fidanzato 30 anni più giovane di lei, “Credo che la mia relazione susciti invidia”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Rita Rusic, 64 anni, e Cristiano Di Luzio, 34, sono insieme da quattro anni e la loro relazione procede a gonfie vele nonostante la differenza di età.

Una relazione forte e stabile

La produttrice cinematografica Rita Rusic e il modello Cristiano Di Luzio formano una coppia solida e innamorata da quattro anni. Nonostante i 30 anni di differenza tra di loro, la coppia ha dimostrato che l’amore va oltre le convenzioni. In diverse occasioni, la Rusic ha raccontato come la loro relazione venga spesso criticata per la differenza d’età, ma per loro questo non rappresenta un ostacolo.

Le critiche e la forza dell’amore

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Rita Rusic ha parlato apertamente del suo rapporto con Cristiano Di Luzio, sottolineando come la loro relazione sia stata oggetto di giudizi esterni. “Questo pagare sulla mia pelle certe scelte, ebbene, penso che nel profondo abbia suscitato una certa ammirazione, o quantomeno un po’ d’invidia”, ha dichiarato la produttrice, riferendosi alle critiche ricevute. Rita Rusic ha spiegato come una relazione con una significativa differenza d’età non sia sempre semplice, ma se affrontata con fiducia reciproca, può portare a una profonda connessione.

L’importanza dell’autosufficienza emotiva

Rita Rusic ha parlato anche delle insicurezze che possono sorgere con l’avanzare dell’età, soprattutto per una donna che ha sempre fatto affidamento sulla propria bellezza. “A 20 anni è facile. Dopo, fai più fatica” ha confessato. Tuttavia, il suo rapporto con Cristiano Di Luzio è basato su un equilibrio sano e una solida indipendenza emotiva: “Stiamo bene insieme perché stiamo bene anche da soli”, ha affermato, aggiungendo che per loro la relazione non è un rifugio, ma un valore aggiunto alla loro vita individuale.