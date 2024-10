Intervento record al Policlinico di Palermo: asportato a un paziente di 51 anni tumore di 24 chili

0 Condivisioni Facebook Twitter

Eseguito con successo un complesso intervento al Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo per la rimozione di un raro liposarcoma peritoneale di 24 kg.

Un’operazione chirurgica straordinaria è stata eseguita al Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, dove un liposarcoma peritoneale di 24 chili e 10 grammi è stato rimosso dall’equipe guidata dal professore Antonino Agrusa, responsabile dell’unità operativa dipartimentale di Chirurgia laparoscopica. L’intervento, durato quattro ore, ha consentito la rimozione della massa tumorale che occupava gran parte dell’addome del paziente, comprimendo numerosi organi vitali.

Dettagli dell’intervento chirurgico

L’operazione è stata resa possibile grazie a una pianificazione accurata e all’impiego di tecnologie avanzate, che hanno permesso ai chirurghi di intervenire senza compromettere la funzionalità degli organi vitali. Il liposarcoma, infiltratosi in diversi organi, ha richiesto l’asportazione in blocco di rene sinistro, surrene, colon trasverso, discendente, sigma, retto, tratto digiuno-ileale, appendice ed epiploon. Il paziente, un uomo di 51 anni, ha superato l’intervento con un decorso post-operatorio regolare e sarà dimesso nei prossimi giorni per proseguire il trattamento con la chemioterapia presso l’Oncologia medica.

Il commento del professor Antonino Agrusa

Il professor Antonino Agrusa ha commentato: “È stato un caso di alta complessità che ha richiesto una preparazione multidisciplinare con il supporto di colleghi internisti, radiologi, anestesisti e oncologi. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto e il paziente è ora in fase di recupero. È una testimonianza delle competenze del nostro team e della tecnologia avanzata di cui disponiamo.”

Collaborazione e professionalità in sala operatoria

Agrusa ha espresso la sua gratitudine a tutto il team coinvolto nell’intervento, ringraziando in particolare il professore Giuseppe Badalamenti, il professore Maurizio Raineri e il dottore Antonio Gallina, oltre agli specializzandi e al personale infermieristico. “Ringrazio tutti per l’impegno e la grande professionalità dimostrata,” ha aggiunto.

Pubblicazione scientifica in arrivo

Il caso, considerato di notevole rilevanza, sarà oggetto di una pubblicazione scientifica a cui il professor Agrusa e i suoi collaboratori stanno già lavorando.