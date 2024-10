Incidente sull’A1 scontro tra auto e tir, due vittime e 13 chilometri di coda

0 Condivisioni Facebook Twitter

Questa mattina un grave incidente stradale lungo l’autostrada A1 ha causato la morte di due persone e importanti rallentamenti al traffico.

Schianto tra auto e camion sull’A1: due vittime

Un incidente stradale avvenuto questa mattina, giovedì 24 ottobre, ha provocato il decesso di due persone. L’incidente è avvenuto intorno alle 6:00 al chilometro 457 dell’autostrada A1 Milano-Napoli, in direzione Roma. Lo scontro ha coinvolto un’autovettura e un camion. La polizia stradale è intervenuta immediatamente per avviare le indagini e chiarire le dinamiche dell’incidente, che restano ancora in fase di accertamento.

Traffico bloccato per 13 km: disagi alla circolazione

L’incidente ha avuto un forte impatto sul traffico autostradale, con lunghe code che si sono estese per circa 13 chilometri tra Fabro e Attigliano in direzione Roma. Come riportato da Autostrade per l’Italia, il traffico defluisce attualmente solo sulla corsia di sorpasso, con il rischio di ulteriori rallentamenti nelle prossime ore.

Percorsi alternativi consigliati

Per le lunghe percorrenze e per gli automobilisti diretti verso Roma, le autorità suggeriscono di uscire a Valdichiana e seguire il percorso alternativo attraverso il raccordo Siena-Bettolle in direzione Perugia, per poi proseguire lungo la superstrada E45 e rientrare sull’autostrada a Orte. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre al personale della polizia, anche i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l’Italia per gestire l’emergenza e ripristinare il flusso del traffico il prima possibile.