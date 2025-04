Il ritratto della Bild esalta la Meloni “Non solo pizza e pasta, l’Italia oggi ha una leader con peso internazionale”

Il quotidiano tedesco: “Non solo pizza e pasta, l’Italia oggi ha una leader con peso internazionale. Meloni? Transatlantica, cristiana e post-populista”

«All’improvviso l’Italia non è più solo mare, pasta e caos politico, ma un Paese con un ruolo centrale in Europa». Con questo incipit a effetto, il quotidiano tedesco Bild dedica un ritratto sorprendentemente positivo a Giorgia Meloni, descrivendola come la figura che “molti già considerano il capo segreto dell’Europa”.

Meloni, la destra che rassicura Berlino

Secondo la Bild, la presidente del Consiglio italiana è riuscita nell’impresa di trasformare Fratelli d’Italia da partito marginale a forza di governo con credibilità internazionale. «Non ha mai nascosto le sue radici politiche — scrive il quotidiano —, ma oggi appare molto distante da certe ambiguità del passato sul fascismo. Anzi, ha saputo rivedere certe posizioni, prendendo le distanze da dichiarazioni non sempre chiare».

La differenza con altri movimenti di destra è netta, sostiene il giornale tedesco: «A differenza dell’AfD in Germania o dei lepenisti francesi, Meloni ha saputo combinare un’identità politica forte con valori cristiani, sobrietà e pragmatismo».

Relazioni con Trump, Von der Leyen e Putin: il triangolo strategico

Tra i successi più evidenziati, la relazione bilanciata tra Washington e Bruxelles. Da un lato, la premier italiana mantiene buoni rapporti con Donald Trump — tanto da usare uno slogan simile, “Make the West Great Again” — dall’altro riesce a mantenere un filo diretto con Ursula von der Leyen, con cui ha trovato un’intesa anche sulla questione migratoria.

Sullo sfondo, resta la Russia. La Bild si interroga: «Meloni sarà pronta a contraddire Trump nel caso in cui, da presidente, dovesse avvicinarsi ancora a Putin e allontanarsi dall’Europa?». Per ora, la linea italiana resta saldamente filoatlantica e schierata con Ucraina e NATO, una posizione che ha tranquillizzato tanto Berlino quanto Bruxelles.

L’Italia che stupisce: “Una bella sorpresa”

Il quotidiano tedesco chiude con una constatazione che suona quasi come un attestato di merito: «Il fatto che in questo momento Meloni stia facendo una bella figura sul piano internazionale, soprattutto come transatlantica, è una bella sorpresa per l’Europa».

In un momento di debolezza per le leadership europee tradizionali — da Macron a Scholz — la Bild lascia intendere che la premier italiana stia giocando un ruolo ben più strategico di quanto molti, fino a poco tempo fa, fossero disposti ad ammettere.