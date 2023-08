Spinalbese e De Martino, il primo fa un’inaspettata mossa social

0 SHARES Condividi Tweet

Il mondo del gossip estivo 2023 è stato dominato dalle vicende sentimentali tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Con l’ennesima crisi di coppia, i riflettori si sono nuovamente concentrati sulla loro storia, alimentata da voci e supposizioni. Una tra queste riguardava il presunto tradimento di Stefano, confermato da alcune mosse ambigue su Instagram da parte di Belen. In parallelo, sembra che entrambi abbiano trovato conforto altrove: Belen con l’imprenditore Elio Lorenzoni e Stefano con la modella Beatrice Vendramin. Tuttavia, una nuova svolta emerge dall’inaspettato comportamento di Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen.

L’ex di Belen prende posizione

Ex compagno della famosa showgirl e padre della piccola Luna Marì, Antonino Spinalbese è una figura saliente nella vita di Belen. Nonostante la loro separazione avvenuta nel dicembre 2021, Antonino è rimasto vicino all’argentina, soprattutto per la figlia. La sorpresa è arrivata quando ha iniziato a seguire Stefano De Martino su Instagram. Tale gesto ha scatenato molteplici interpretazioni: vuole dimostrare solidarietà a Stefano o è una semplice estensione della sua rete familiare?

La complessità delle relazioni familiari

Le storie intrecciate tra Belen, Stefano e Antonino sono diventate ancora più complesse con questa recente mossa social. I due uomini, nonostante non abbiano rapporti diretti, sono legati indissolubilmente dai loro figli, Santiago e Luna Marì, che sono fratelli. L’amore di De Martino per la piccola Luna Marì, che considera quasi una nipote, potrebbe aver facilitato questa nuova “connessione” su Instagram. Tuttavia, il gesto di Spinalbese rappresenta la prima mossa pubblica verso Stefano. La domanda che tutti si pongono ora è: cosa nasconde veramente questo nuovo follow? Si tratta di una mera formalità o dell’inizio di un’inaspettata alleanza tra gli ex di Belen?