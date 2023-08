Reazione a Catena: le squadre giocano malissimo, Liorni incredulo non si trattiene con i commenti negativi

0 SHARES Condividi Tweet

La puntata di “Reazione a Catena” di oggi, martedì 29 agosto 2023 si è rivelata una delle più inaspettate nella storia del quiz show di Rai Uno. I protagonisti della serata sono stati “I Tarallini” e “I Copernicani”, due squadre che hanno dato vita a una competizione veramente brutta’, sorprendendo il pubblico con le loro risposte imprecise. Nonostante “I Tarallini” avessero già sconfitto i famosi “Dai e Dai”, la loro performance ha lasciato a desiderare: hanno vinto per soli 5 a 2, con solo 5 parole corrette. Gli sfidanti, “I Copernicani“, hanno fatto persino peggio, indovinando soltanto 2 termini.

Errori imprevisti e reazione del pubblico

Nonostante le aspettative fossero alte, le squadre hanno compiuto errori clamorosi. “I Tarallini” hanno persino confuso i Beatles con i Queen, diventando bersaglio di ironie e sarcasmi sui social media. Anche il conduttore Marco Liorni ha manifestato la sua incredulità, definendo la partita “assurda” e “una partita che ha dell’incredibile”, ma non certo in senso positivo. Al termine della puntata, “I Tarallini” hanno avuto accesso a “L’Ultima catena” con un montepremi iniziale di 118 mila euro, che si è poi ridotto a soli 7.375 euro. Tuttavia, non sono riusciti a indovinare “L’ultima parola”, concludendo la manche senza guadagni.

Nostalgia dei “Dai e Dai”

La performance sottotono delle squadre ha fatto nascere nel pubblico una forte nostalgia dei “Dai e Dai”. Numerosi tweet e commenti su Instagram hanno omaggiato gli ex campioni, con molti che si auguravano il loro ritorno in scena a breve.