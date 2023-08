Malgioglio prende in giro Arisa: “Cerco marito, ecco come deve essere”, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Nelle ultime ore, il popolare cantante e personaggio televisivo, Cristiano Malgioglio, ha destato scalpore sui social con un post alquanto ironico e schietto. Sembra essersi ispirato all’amica e collega Arisa, condividendo una foto accompagnata da una descrizione dettagliata dell’uomo dei suoi sogni. Nel post, Cristiano esprime il desiderio di trovare un “marito” dai 48 ai 49 anni, con alcune specifiche humoristiche, tra cui: “Vietato russare” e “NIENTE FEDELTÀ… DA PARTE MIA SI INTENDE“. Questo gesto, ironico e audace, ha scatenato reazioni di curiosità tra i suoi numerosi fan. Ecco il post : “Sono alla disperata ricerca di un marito di eta’ compresa dai 48 ai 49 anni. Piacente un po’ ricco, belloccio a cui piaccia esclusivamente il mio ciuffo. . Che abbia voglia di svegliarsi a fianco di un DIVA, indiscussa , solare, gioiosa smaniosa. simpatica perfetta e un po ‘ rompi…..Si offrono crisi isteriche, notti insonni e continui sbalzi di umore. Vietato russare. Esclusi perditempo. P. . S. NIENTE FEDELTA”. . . . DA PARTE MIA SI INTENDE. GRAZIE”.

La poliedricità di Malgioglio nel panorama dello spettacolo

Cristiano Malgioglio è una figura eminente nel mondo dello spettacolo italiano. Ha partecipato a programmi di grande successo come “Tale e Quale Show” e “Amici di Maria De Filippi“, consolidando la sua reputazione di artista versatile. La sua recente pubblicazione su Instagram ha accumulato migliaia di like e commenti, testimoniando il suo inconfondibile talento nell’attirare l’attenzione. Malgioglio ha sempre dimostrato di essere una persona dal cuore grande e dalla simpatia disarmante. Ci sono molte aspettative sulla sua prossima partecipazione a “Tale e Quale Show” e sulla sua possibile interazione con Pamela Prati, che potrebbe riservare momenti memorabili come quelli con Valeria Marini lo scorso anno.

Amore e sentimenti: la condivisione tra Malgioglio e Arisa

Non è solo la carriera di Malgioglio a catturare l’attenzione: anche la sua vita sentimentale ha suscitato curiosità. Benché abbia precedentemente menzionato una relazione in Turchia, sembra che tale storia d’amore sia giunta al termine. Allo stesso modo, Arisa è alla ricerca di un nuovo inizio sentimentale. Entrambi gli artisti condividono la stessa vulnerabilità e sincerità, esprimendo pubblicamente il desiderio di trovare l’amore. Malgioglio ha anche recentemente espresso il suo dolore per la scomparsa dell’artista irlandese Sinead O’Connor, rivelando ulteriormente la sua profonda sensibilità.