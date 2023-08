Riparte “Viva Rai2”, quando, cast e tutte le novità sul Morning Show di Fiorello

0 SHARES Condividi Tweet

La tanto attesa seconda edizione di “Viva Rai2“, il popolare show del mattino, sta finalmente prendendo forma. Dopo il successo straordinario della prima edizione, la Rai e il carismatico conduttore Rosario Fiorello erano pronti a ripetere la magia. Tuttavia, una delle sfide principali era dove posizionare la nuova sede. Inizialmente, il team dello show aveva scelto via Asiago come sede, ma per diverse ragioni, ci fu la necessità di cercare una nuova location.

La ricerca non è stata vana. Numerosi municipi in tutta Italia hanno offerto le loro location per diventare la casa del celebre glass dello show. Ma, la decisione finale è caduta sul complesso del Foro Italico a Roma, noto per ospitare l’auditorium dove si svolge “Ballando con le stelle”. Il luogo specifico all’interno del Foro Italico dove verrà posizionato il glass sarà nel parcheggio del complesso sportivo del CONI, adiacente alle piscine. Le trattative tra la Rai e la società Sport e Salute, responsabile dell’area, sono attualmente in corso.

Il cast e le novità

Con un nuovo spazio più ampio a disposizione rispetto alla precedente location a via Asiago, il glass dello show sarà notevolmente più grande, offrendo così una maggiore capacità e visibilità. In termini di cast, i fan possono aspettarsi di vedere volti familiari insieme ad alcuni nuovi. Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, le star della precedente edizione, torneranno a far parte dello spettacolo. Anche Ruggiero Del Vecchio e il talentuoso corpo di ballo, diretto dal rinomato coreografo Luca Tommasini, saranno presenti.

Una delle novità principali riguarderà proprio il corpo di ballo. Con l’ampio spazio a disposizione, il team ha deciso di rinforzare il corpo di ballo aggiungendo altri 4-5 ballerini al gruppo esistente. Questa mossa si aspetta di portare una nuova energia e dinamica alle performance. E non finisce qui: la cabina di regia vedrà la presenza continua di Piergiorgio Camilli, garantendo che il programma mantenga la sua qualità visiva e direttiva.

Data di partenza e prospettive future

La data di inizio della seconda edizione di “Viva Rai2“ è stata fissata per lunedì 6 novembre. Per quanto riguarda la durata, non è ancora stata confermata, ma ci sono forti indicazioni che potrebbe andare in onda fino alla settimana del Festival di Sanremo. Tuttavia, vi è una possibilità che lo show possa estendersi ulteriormente, forse addirittura fino a maggio, garantendo agli spettatori mesi di intrattenimento di alta qualità.