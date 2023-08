Arisa cerca marito sui social, risponde Francesco Paolantoni

0 SHARES Condividi Tweet

Arisa, oltre a essere una rinomata cantante, è ormai una vera e propria personalità televisiva che non ha paura di mostrarsi autentica. Recentemente, ha scatenato un vero e proprio vespaio sui social con alcune audaci foto di sé stessa. Queste immagini, che hanno messo in risalto il suo corpo in tutta la sua bellezza, hanno raccolto elogi, ma purtroppo anche critiche meno piacevoli. Tuttavia, ciò che ha davvero catturato l’attenzione del pubblico è stato il suo post, in cui, con un tono apparentemente serio, ha annunciato di essere alla ricerca di un partner. Ha specificato alcune “esigenze”, come la salute mentale, un’età inferiore ai 45 anni e l’autosufficienza economica, accompagnate da un pizzico di umorismo. Tra le migliaia di risposte, il comico Francesco Paolantoni ha esclamato con entusiasmo, sottolineando l’audacia dell’artista: “Grande!”

Il desiderio di Arisa di vivere a fondo

Mentre alcuni potrebbero pensare che il post di Arisa fosse solo un colpo pubblicitario o un tentativo di suscitare clamore, il desiderio di connessione esposto dalla cantante sembra genuino. In un seguito del suo annuncio, ha parlato della sua voglia di avere un partner che desideri davvero condividere la vita con lei. Nonostante l’approccio stravagante, Arisa ha dichiarato di offrire “verità, corpo, anima e cervello”, insieme a fedeltà (se meritata) e abilità culinarie. Ma, come tutti, ha ammesso di avere i suoi difetti, in particolare alcuni sbalzi d’umore, che crede possano essere gestiti con un sincero abbraccio.

Il futuro di Arisa

Oltre alla sua recente audacia sui social, Arisa non mostra segni di rallentamento nella sua carriera. Sta per tornare in televisione, questa volta come giudice in “The Voice Kids“. Con una carriera in continua evoluzione e una personalità che non teme di esprimere ciò che sente, Arisa promette di continuare a regalare momenti indimenticabili ai suoi fan.