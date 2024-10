L’aiutino a Diletta Leotta per la conduzione de “La Talpa”, “la nuova conduttrice sarà telecomandata da un autore con un auricolare all’orecchio”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Diletta Leotta condurrà la nuova edizione de “La Talpa” su Canale 5, che torna in TV dopo 16 anni con un format rinnovato. Il reality, già registrato, vede la conduttrice catanese al centro del progetto.

Il ritorno de La Talpa e l’aiuto tecnico alla conduzione

Le puntate del reality sono già state registrate, ma la data di inizio non è ancora stata comunicata. Nel frattempo, un’indiscrezione ha iniziato a circolare in rete. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, la produzione avrebbe fornito a Leotta un “aiutino” tecnico durante le riprese, utilizzando un auricolare per suggerirle in tempo reale. “Durante le riprese hanno deciso di aiutarla con un phonak, l’auricolare che ricorda i tempi d’oro di Ambra Angiolini e Gianni Boncompagni”.

Leotta su La Talpa: “Il mio primo figlio televisivo”

Durante un’intervista a Verissimo, Leotta ha espresso entusiasmo per la conduzione del programma, definendolo “un progetto straordinario, il mio primo figlio televisivo”. Ha poi descritto il reality come “tridimensionale, con elementi di spionaggio, azione e prove al limite della sopportazione umana”, aggiungendo che tra le novità ci sarà l’assenza di uno studio tradizionale, sostituito da una “Corte delle spie”.

Il cast della nuova edizione

Il cast della nuova edizione de La Talpa comprende dieci concorrenti, tra cui Andrea Preti, Ludovica Frasca, Elisa Di Francisca, Orian Ichaki, Lucilla Agosti, Marina La Rosa, Marco Melandri, Alessandro Egger, Gilles Rocca, e la coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Muller. I partecipanti dovranno affrontare intrighi e prove, cercando di smascherare la “Talpa”, l’unico concorrente che vincerà da solo il montepremi.