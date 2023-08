Barbara d’Urso: il misterioso passaggio da Mediaset a Rai

0 SHARES Condividi Tweet

Il noto volto televisivo Barbara D’Urso è diventato recentemente argomento di discussione tra gli appassionati di TV. Una curiosa coincidenza ha visto la sua assenza in una replica di “Scherzi a parte” su Mediaset, inizialmente programmata per il 28 agosto. Invece, il network ha deciso di trasmettere uno speciale dedicato a Maurizio Costanzo in occasione del suo 85° compleanno. La particolarità? Proprio nella puntata di “Scherzi a parte” prevista, Barbara D’Urso sarebbe stata una delle vittime degli scherzi.

Ritorno al passato: d’Urso e Rai

Molti forse hanno dimenticato, ma Barbara D’Urso aveva una storia lavorativa con Rai, specialmente durante l’edizione 1997/1998 di “Mattina in famiglia”. Proprio in quel periodo, collaborò con un altro popolare presentatore, Tiberio Timperi. Questo legame professionale è stato riportato alla luce nella puntata di “Camper” del 30 agosto, quando, nel corso di un’intervista a Timperi, è stata trasmessa una clip raffigurante entrambi. Questo fatto ha suscitato l’attenzione di molti utenti online, notando l’ironia del destino: mentre Mediaset decideva di non mostrare D’Urso, Rai 1 celebrava un momento del suo passato con Timperi. CinguettaRai ha scritto così “Mentre Mediaset non manderà in onda la replica di #ScherziAParte in cui c’è Barbara D’Urso, su Rai 1 per ripercorrere la carriera di Tiberio Timperi prendono dalle teche un frammento di quando quest’ultimo conduceva con Barbara su Rai 2.”

Il futuro lavorativo di Barbara d’Urso

Nonostante il suo controverso addio a Mediaset e l’assenza da “Pomeriggio 5” dopo 15 anni, sembra che Barbara D’Urso stia per aprire un nuovo capitolo della sua carriera. Voci di corridoio suggeriscono che nuove opportunità professionali la attendono, come riportato dal settimanale Gente. Questa notizia offre una luce positiva sulla sua carriera, nonostante alcune recenti critiche da un ex collega.