Pino Insegno tuona: “Quando mi hanno tolto un programma e nessuno ha detto niente”

La televisione italiana, negli ultimi tempi, ha visto un ritorno molto discusso: Pino Insegno, veterano del piccolo schermo, ritorna in Rai. Questo ritorno ha suscitato sussulti non solo nel panorama televisivo, ma anche in quello politico, a causa delle insinuazioni che legano il ritorno dell’artista alla sua amicizia con la Premier Giorgia Meloni. Molti hanno avanzato l’ipotesi che il rientro di Insegno nel palinsesto Rai sia frutto di connessioni politiche e non di una scelta basata sul merito professionale. In un contesto mediatico in cui l’informazione viaggia a una velocità inaudita, queste voci hanno rapidamente guadagnato terreno, diventando argomento di ampie discussioni sul web.

Ma Pino Insegno, con la sua tipica grinta, non ha tardato a rispondere. In una recente intervista rilasciata a Gente, il conduttore ha voluto sottolineare la sua carriera quarantennale, ponendo l’accento sul fatto che i programmi in Rai hanno sempre visto un turnover di conduttori, con nuovi ingressi e improvvisi addii. Non senza una punta di sarcasmo, ha ricordato come in passato gli fosse stato tolto il comando di alcuni show di successo, come “Reazione a Catena” e “Lo Zecchino d’oro“, senza che ciò suscitasse particolari polemiche.

Memorie del passato e ambizioni per il futuro

Quando si parla di Pino Insegno, non si può non ricordare i suoi trionfi passati. Era il volto di “Reazione a Catena”, un quiz preserale che aveva conquistato una larga fetta di pubblico. Ma, nonostante i solidi ascolti, il programma gli fu tolto, in un contesto in cui, come lui stesso ha ammesso, “la ruota è girata”. Questo ritorno, quindi, è visto da molti come una sorta di riscatto professionale per il conduttore romano. Una rivincita che, nonostante le polemiche, lo vede pronto a immergersi in nuove avventure televisive.

Infatti, il 2023 segnerà per Insegno un ritorno in grande stile. A partire dal 25 settembre, sarà al timone della nuova edizione de “Il mercante in fiera” su Rai2. Ma le novità non finiscono qui: a gennaio, assumerà la conduzione de “L‘Eredità“, sostituendo Flavio Insinna.

Cosa aspettarsi dal nuovo “Il Mercante in Fiera”

Per i fan di “Il mercante in fiera“, l’attesa è palpabile. Questo show ha sempre avuto un posto speciale nel cuore degli italiani, con la sua formula semplice ma avvincente. E con Pino Insegno alla guida, le aspettative sono alte. Durante l’intervista sopra menzionata, il conduttore ha condiviso alcune anticipazioni sulla nuova stagione, sottolineando come il gioco sia “nazional popolare” e come sia un passatempo amato da molti italiani durante le festività natalizie. Inoltre, ha messo in luce l’accessibilità del formato, notando che, pur essendo altamente intrattenente, non comporta costi produttivi eccessivi.