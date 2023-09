Verissimo, Myrta Merlino va ospite e tutti da casa notano la stessa cosa, sui social esplode la polemica

0 SHARES Condividi Tweet

Myrta Merlino ieri, sabato 9 settembre, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, in cui ha discusso il suo recente coinvolgimento come conduttrice di “Pomeriggio 5” su Canale 5. Mentre la conversazione ha coperto vari argomenti, tra cui la sua vita personale e la sua carriera, molti fan hanno notato l’assenza di domande riguardanti la precedente conduttrice del programma, che l’ha guidato con successo per 15 anni, in fatti sui social in tanti hanno scritto che la mancanza di una domanda sulla d’Urso che l’ha preceduta per tanti anni fa capire molte cose.

Il cambiamento e le nuove sfide

Riflettendo sulla sua nuova avventura in “Pomeriggio 5″, Myrta ha condiviso le sue emozioni ed esperienze durante la sua prima settimana di conduzione. Ha descritto il cambiamento come una nuova fase della sua vita, menzionando come sentisse un’ansia che non aveva sperimentato da anni. Passare a Canale 5 ha rappresentato per lei un cambiamento radicale: nuovo pubblico, nuovo orario e una nuova atmosfera. Ha sottolineato che nonostante l’esperienza nel settore, l’inizio con “Pomeriggio 5” è stata un’esperienza emozionante e travolgente, simile a intraprendere una nuova avventura.

Equilibrio tra vita professionale e personale

L’esperienza della Merlino nel campo giornalistico le ha fornito numerose opportunità, ma non senza sfide. Ha parlato apertamente delle difficoltà di bilanciare il suo ruolo come conduttrice di un programma quotidiano con le responsabilità familiari. La conduzione di un programma giornaliero, pur essendo gratificante in termini professionali, ha i suoi costi personali. Myrta ha espresso come spesso si senta in colpa per non poter dedicare abbastanza tempo ai suoi figli. Nonostante ciò, riconosce l’importanza del suo lavoro e si sforza di trovare un equilibrio tra la sua vita professionale e quella familiare.

L’intervista a Verissimo ha offerto uno sguardo approfondito sulla nuova fase della carriera di Myrta Merlino e sulle sfide personali e professionali che ha affrontato. Mentre si adatta al suo nuovo ruolo, la sua dedizione al mestiere e l’amore per la famiglia continuano a guidarla attraverso ogni nuova avventura.