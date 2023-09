Platinette diretta con Vanessa Incontrada: “C’è un motivo per cui la criticano in tanti”

0 SHARES Condividi Tweet

La televisione italiana è abituata a cicli, con personaggi che entrano ed escono dalla scena mediatica, guadagnando fama e a volte anche infamia nel processo. Vanessa Incontrada è, indubbiamente, una delle figure più promettenti e affermate della televisione italiana degli ultimi anni. La sua carriera è stata un susseguirsi di successi, ma come ogni artista di alto profilo, anche Vanessa ha affrontato la sua parte di critiche, alcune costruttive, altre decisamente meno.

Vanessa Incontrada, di successo in successo

Per comprendere appieno la portata e l’importanza di Vanessa Incontrada nel panorama televisivo italiano, bisogna tornare indietro e considerare i suoi inizi. La sua carriera è stata un mix di conduzioni televisive, ruoli da attrice e apparizioni in fiction di successo. Tra queste, “Fosca Innocenti” e “Scomparsa” sono stati programmi che l’hanno vista brillare, mentre la sua conduzione in programmi come “Striscia la notizia” e “Zelig” ha rafforzato la sua posizione come conduttrice di talento.

Ma è la sua recente coconduzione con Carlo Conti per i TMA su Rai1 che ha davvero portato Vanessa al centro dell’attenzione. Mentre molti l’hanno acclamata per le sue capacità e la sua naturale affinità con il pubblico, altri non hanno esitato a criticarla, a volte in modo piuttosto crudo.

Il parere di Platinette

Quando una personalità televisiva raggiunge un certo livello di notorietà, le critiche sono inevitabili. Ma cosa spinge certi individui a criticare così aspramente? Mauro Coruzzi, noto come Platinette, ha espresso le sue riflessioni sulla questione attraverso la sua rubrica. Secondo lui, gran parte delle critiche rivolte a Vanessa sono frutto di pura invidia. In un mondo in cui il successo è spesso visto come un gioco a somma zero, il trionfo di uno può essere visto come la perdita di un altro. Platinette ha citato l’esempio specifico di Vanessa, sottolineando come il suo costante successo possa essere motivo di “rosicamento” per altri.

Eppure, queste critiche, per quanto feroci, non fanno che rafforzare l’immagine di Vanessa come professionista determinata e talentuosa. Come ha giustamente fatto notare Platinette, Vanessa ha dimostrato di possedere un vasto range di abilità, dal canto alla recitazione, alla conduzione. Questo la rende una delle personalità più versatili della televisione italiana.

Nonostante le critiche, Vanessa Incontrada non mostra segni di rallentamento. Con il suo imminente ritorno su Rai1, accanto a Carlo Conti per i Tim Music Awards 2023, è destinata a continuare a incantare il pubblico italiano. La sua determinazione, unita al suo innegabile talento, la posizionano come una delle figure più influenti della televisione italiana contemporanea.