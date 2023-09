Morgan si scaglia contro Marco Travaglio: “Lo credevo un amico, è ignorante”

0 SHARES Condividi Tweet

L’aria in Italia è carica di tensione quando due personalità influenti come il musicista Morgan e il giornalista Marco Travaglio si scontrano pubblicamente. La contesa ha origine da commenti fatti da Travaglio durante un evento del suo giornale, che non sono passati inosservati e che hanno spinto Morgan a rispondere in modo deciso.

Le accuse di Travaglio e la replica di Morgan

Durante la Festa de ‘Il Fatto Quotidiano’, Marco Travaglio ha preso di mira Morgan, citando un episodio controverso durante un concerto a Selinunte in cui il cantautore ha avuto parole forti contro il pubblico. Ma non si è fermato qui: ha anche sottolineato come Morgan avesse “rischiato” di essere coinvolto con Sgarbi in un ruolo politico e ha preso una stoccata al successo del cantante, mettendo in discussione chi pagherebbe per vedere i suoi concerti.

Le parole di Travaglio hanno profondamente toccato Morgan, che ha scelto la piattaforma di Instagram per esprimere il suo disappunto. Ha descritto le dichiarazioni del giornalista come “sgradevoli”, sottolineando come avesse sempre considerato Travaglio un amico. Ma ciò che ha colpito di più è l’accusa di Morgan verso Travaglio di “bullizzare” lui, Marco Castoldi, sottolineando che, nonostante possa essere un personaggio polarizzante, merita rispetto come tutti gli artisti.

Gli attacchi non si fermano: Morgan in difesa della sua arte

Morgan, nelle sue dichiarazioni, ha difeso la sua musica e i suoi spettacoli, contrapponendosi alle parole di Travaglio. Ha sottolineato il successo dei suoi concerti, affermando che sono eventi unici e intensi, citando tre serate sold-out a Torino, la città natale di Travaglio. Inoltre, ha affermato che le critiche non si limitavano a Travaglio: anche il giornalista Andrea Scanzi ha avuto parole poco lusinghiere sul comportamento di Morgan durante il concerto di Selinunte.