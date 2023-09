Federica Panicucci posta le foto del compleanno dei 18 anni della figlia e la massacrano: “Ecco ciò che sembra”

0 SHARES Condividi Tweet

La nota conduttrice di “Mattino 5″, Federica Panicucci, si è trovata sotto il fuoco incrociato degli hater online. Il motivo? Le foto pubblicate per festeggiare il 18° compleanno di sua figlia Sofia. Inaspettatamente, nelle immagini condivise sul profilo Instagram della presentatrice, Sofia non fa la sua apparizione. Ciò ha alimentato una reazione inaspettata dal web, con molti che accusano la Panicucci di mettersi eccessivamente in primo piano.

In dettaglio, nelle immagini la Panicucci posa splendente con un elegante vestito e con i suoi caratteristici capelli biondi. Accanto a lei, in alcuni degli scatti, c’è il compagno Marco Bacini. Questo dettaglio ha innescato una miriade di commenti acidi: molti utenti del web la accusano di voler sempre essere la protagonista e di non aver mostrato la festeggiata, Sofia. Fra le parole critiche, alcuni commenti come “sembra il tuo compleanno” spiccano, insinuando che la Panicucci stia rubando la scena alla figlia: “Ma una foto con tua figlia potevi metterla”, o anche : “Per la serie: Non ci piace apparire, restiamo umili” e poi: “Tua figlia ha 18 anni la puoi anche far vedere in foto, sembra il tuo compleanno”.

Tuttavia, è necessario considerare che ci potrebbero essere molteplici ragioni dietro questa scelta. Forse la Panicucci vuole proteggere sua figlia dall’essere esposta online o, altrettanto plausibile, Sofia potrebbe non voler apparire sui social. In ogni caso, è fondamentale non precipitarsi a giudizi affrettati, soprattutto quando non si conoscono tutte le dinamiche dietro le quinte.

Dettagli sulla festa di compleanno di Sofia

L’evento per i 18 anni di Sofia si è svolto in una lussuosa villa con piscina alle porte di Milano. Gli interni della villa sono stati decorati per l’occasione, con palloncini e una grande torta, creando un’atmosfera festosa. La Panicucci, nel condividere alcuni momenti salienti dell’evento, ha anche lasciato un dolce messaggio per la figlia, esprimendo il suo amore e augurandole un brillante futuro: “Ti amo per la bambina meravigliosa che sei stata. Per la ragazza dolce che sei diventata. Per la donna incredibile che diventerai. E ora… Prendi in mano la tua vita e fanne un capolavoro!”.

Da notare che Sofia è il frutto dell’amore tra Federica e il DJ Mario Fargetta. Sebbene la loro relazione sia terminata nel 2015, hanno avuto due figli: oltre a Sofia, c’è anche Mattia, attualmente sedicenne.