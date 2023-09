La volta buona: Francesco Facchinetti fa una confessione del tutto inaspettata, Caterina Balivo sotto choc

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Facchinetti, ospite a “La volta buona” condotto da Caterina Balivo, ha sorpreso tutti con una confessione inaspettata: “Sono stato parecchie volete in galera ma non avevo fatto niente di particolare.”. E poi ha raccontato di essere stato arrestato in Honduras durante le riprese dell’Isola dei famosi, dopo essere stato scambiato per un membro di una gang criminale. Questo avvenimento ha sicuramente acceso gli animi degli spettatori e reso l’intervista ancora più avvincente.

Il salvataggio inaspettato grazie a Pavarotti

In seguito all’arresto, Facchinetti è riuscito a dimostrare la sua innocenza in maniera inusuale. Ha mostrato alle autorità un video di lui con Luciano Pavarotti, iconico tenore italiano, dimostrando così la sua reale identità e il suo legame con il mondo dello spettacolo: “Siamo andati su Youtube mi hanno riconosciuto e mi hanno rilasciato”. Questa rivelazione ha stupito e intrattenuto il pubblico, fornendo un’ulteriore dimostrazione della versatilità e imprevedibilità della sua carriera.

La dolcezza della paternità

Dopo le sorprendenti rivelazioni, Francesco ha offerto uno sguardo più intimo sulla sua vita, parlando del suo ruolo di padre. Ha condiviso i momenti speciali con sua figlia Mia e quanto significhi per lui essere un genitore: “Mi metto tra le braccia di mia figlia e mi faccio fare le coccole”. Questa parte dell’intervista ha permesso agli spettatori di vedere un lato più vulnerabile e dolce dell’artista, rafforzando ulteriormente il legame tra lui e il suo pubblico.

Poi ha anche svelato di avere paura di prendre l’aereo perché teme possa succedrli qualcosa e così pensa: “Ma se succede qualcosa ai miei figli e io sono qua come faccio?”