“Uomini e Donne”, Maria De Filippi contro Gianni Sperti: “Ora basta”

Nel famoso talk show “Uomini e Donne“, le emozioni sono state alle stelle nella puntata di oggi mercoledì 13 settembre 2023. Tutto ha avuto inizio con la presentazione di Manuela Carriero, ex protagonista di Temptation Island, come nuova tronista. La sua storia ha suscitato profonda emozione tra il pubblico presente in studio, ma è stato un altro evento a dominare l’attenzione: uno scontro tra l’opinionista Gianni Sperti e la dama Aurora Tropea, con un finale inaspettato per mano della conduttrice Maria De Filippi.

Il gesto che ha scatenato il conflitto

La tensione è esplosa quando Aurora ha deciso di fare un regalo apparentemente innocuo a Gianni: diversi pacchi di zucchero. Con questo dono, Aurora voleva mettere in risalto la dolcezza che, secondo lei, Gianni nasconde durante le sue apparizioni televisive. Tuttavia, il gesto non è stato ben accolto. Gianni ha colto l’occasione per rimproverare Aurora per una foto pubblicata su Instagram, in cui appare senza veli. Sperti ha espresso la sua frustrazione sulla contraddittorietà di Aurora, che critica le altre donne del parterre ma al contempo condivide foto provocatorie: “Preoccupati della tua dignità, che hai condiviso delle foto in cui sei nuda. Una foto dove scrivi ‘chi vuole darmi la felicità?’. In quella foto non sembri umile. Non sono contro le foto nude, ma sei fuori luogo tu, che fai la paternale a tutti e poi pubblichi le foto nuda su Instagram. Io non sono né buono né cattivo. Sai cosa ti dispiace? Che io sono vero, anche se a te non piace. Tu non accetti la critica, vuoi essere elogiata da tutti. Dimmi che ti ho detto l’anno scorso per essere stato cattivo”.

Maria De Filippi interviene nella disputa

L’argomento è diventato ancor più incandescente quando Gemma Galgani ha accusato Aurora di aver condiviso una storia su Instagram a suo sfavore, definendola “volgare e squallida”. Sebbene Aurora abbia prontamente negato, il dibattito si è infiammato ulteriormente. Alla fine, Maria De Filippi è intervenuta, cercando di riportare calma e ordine nello studio con un deciso “Vabbé ora andiamo avanti!”. Tuttavia, si prevede che nelle prossime puntate la tensione tra Gianni e Aurora continuerà a crescere, promettendo ulteriori colpi di scena ai fan dello show.