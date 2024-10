“Viveva ogni giorno come fosse l’ultimo”, il fidanzato di Giulia Manfrini, così ricorda la 36enne trafitta da un’aguglia

0 Condivisioni Facebook Twitter

Giulia Manfrini, una giovane donna di 36 anni, ha perso la vita tragicamente in Indonesia mentre faceva surf, trafitta da un pesce. La sua energia, la voglia di vivere e la passione per il mare e lo sport rimarranno impresse nei ricordi di chi l’ha conosciuta.

Una personalità solare e travolgente

Massimo Ferro, compagno di Giulia Manfrini, ricorda con commozione la donna che ha perso: «Viveva ogni giorno come se fosse l’ultimo. Era sempre sorridente, molto solare e curiosa di conoscere il mondo. Aveva un’estrema voglia di vivere che travolgeva chiunque incontrasse». Ferro racconta come il loro legame sia nato nel 2018 durante un corso per diventare istruttori di snowboard e come, successivamente, il destino li abbia riuniti nel 2023 in Giappone, dove hanno iniziato a viaggiare insieme, condividendo una passione comune per lo sport.

La tragedia in Indonesia

Contrariamente alle prime ipotesi, Giulia Manfrini non è stata colpita da un pesce spada, ma da un’aguglia. Massimo Ferro, presente al momento della tragedia, ha raccontato: «Eravamo in mare, assistiti da una barca, e Giulia aveva appena surfato un’onda. Stava risalendo nel canale e chiacchierando con altre due persone accanto a lei. Io ero poco più lontano, ero appena tornato in barca. Uno di questi pesci è saltato fuori dall’acqua e le ha trafitto il petto».

Nonostante i tentativi di soccorso da parte di surfisti e un medico americano presente sulla scena, per Giulia non c’è stato nulla da fare. «Giulia aveva perso tantissimo sangue. Sarebbe stato praticamente impossibile salvarla, purtroppo» ha aggiunto Ferro.

La vita di Giulia Manfrini: tra sport e viaggi

Originaria di una famiglia ben radicata nella sua comunità, Giulia Manfrini aveva scelto di inseguire le sue passioni. Laureata in giurisprudenza, aveva scoperto il surf durante un Erasmus in Spagna e aveva deciso di abbandonare una promettente carriera nello snowboard per dedicarsi completamente al surf. Stabilitasi negli ultimi anni in Indonesia, aveva fondato un’agenzia di viaggi specializzata in vacanze per surfisti e si era affermata come influencer, con oltre 20.000 follower sui social.